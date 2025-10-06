El PP defenderá la tauromaquia y las paradas de autobús en el Congreso: "Es un medio vertebrador esencial en Salamanca"

Los diputados del PP por la provincia de Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, han anunciado en una rueda de prensa celebrada este lunes que votarán en contra de la Iniciativa Legislativa Popular 'No es mi cultura', la cual pretende eliminar la protección legal que tiene actualmente la tauromaquia en España. También han adelantado los detalles de la enmienda que presentarán para blindar las paradas de autobús en los pueblos de la provincia ante la Ley de Movilidad Sostenible.

La ILP se debatirá este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados. "Es un ataque más al mundo de los toros que se añade a otros del Gobierno como la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia", ha señalado José Antonio Bermúdez de Castro. El diputado ha añadido que el Partido Popular segurá defendiendo una manifestación "que forma parte de nuestra identidad" y que "está ligada a la dehesa" de Salamanca. De hecho, unas 50.000 hectáreas de la provincia charra están destinadas a la cría del toro de lidia.

Salamanca tiene, además, 177 hierros de ganadería brava, constituye la tercera provincia de España con más festejos taurinos y posee "un carnaval único en el mundo", el de Ciudad Rodrigo. "La tauromaquia ayuda a la subsistencia de la dehesa y su biodiversidad. Solo en Castilla y León, en 2024, ha generado 850 milloes de euros de impacto económico", ha defendido el diputado del PP.

José Antonio Bermúdez de Castro pide a David Serrada, diputado del PSOE por Salamanca, que "se abstenga o vote en contra" en aras de favorecer "los intereses" de la provincia. "En Francia y Portugal, iniciativas semejantes han sido rechazadas en sus parlamentos con el voto en contra de los socialistas", ha apostillado antes de añadir que su partido respeta a "quienes no les gustan los toros", pero piden "respeto a nuestra cultura y tradiciones": "La tauromaquia no debe tener ideología porque es defender el mundo rural, su futuro, nuestra tierra y cultura".

Blindar las paradas de autobús en Salamanca

María Jesús Moro, por su parte, ha anunciado la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que presentará su partido este miércoles en el Congreso: "Queremos que haya un diálogo con las comunidades autónomas sobre la asunción de las competencias de las líneas de autobús, que haya una subvención del cien por cien y que sea constante. El Gobierno va a poner 25 millones. Solo Castilla y León costará al año ese dinero".

La Ley de Movilidad Sostenible "profundiza el aislamiento al que está sometida Salamanca desde el 2018". "Llevamos tiempo reclamando la retirada del mapa, muy perjudicial para Castilla y León", ha continuado diciendo. La supresión afectaría a 474 paradas de 346 municipios de la Comunidad y a 17.000 habitantes de 33 pueblos de la provincia charra, que perdería 36 de las 41 actuales (un 80%).

Con la enmienda, el Partido Popular pretende defender una movilidad sostenible y un trato de igualdad a los habitantes de todo el país, con el foco puesto en los salmantinos. "El bus es un medio vertebrador esencial en Salamanca", ha destacado la diputada.