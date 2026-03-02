El PP defiende un marco estable para garantizar el futuro de la caza en Salamanca

El Partido Popular de Salamanca ha reafirmado su respaldo al sector cinegético tras mantener un encuentro con representantes de la Federación de Caza, en el que han escuchado sus propuestas y trasladado su compromiso con una actividad que consideran estratégica para la provincia.

En la reunión participaron también miembros de la candidatura del PP a las Cortes de Castilla y León. El secretario general de la formación en Salamanca, David Mingo, puso en valor la profunda tradición cinegética del territorio y recordó que la provincia cuenta actualmente con más de 1.150 licencias federativas y 1.679 cotos de caza, cifras que reflejan el arraigo y la dimensión de esta práctica.

Desde el PP han subrayado el impacto económico de la caza, especialmente en el medio rural y en las zonas más afectadas por la despoblación. Según destacaron, la actividad genera empleo y movimiento económico en sectores como la hostelería, los alojamientos rurales, el comercio y los servicios vinculados, además de contribuir a fijar población.

Otro de los aspectos señalados fue el relevo generacional. Tal y como han señalado Salamanca lidera la incorporación de jóvenes cazadores en la comunidad, un dato que, a juicio de los populares, garantiza la continuidad de una actividad que forma parte de las tradiciones de la provincia y del cuidado del entorno natural.

Durante el encuentro también se ha defendido la caza como herramienta de gestión del medio natural. El control de determinadas especies, apuntaron en el encuentro, resulta fundamental para mantener el equilibrio ecológico, prevenir plagas y proteger tanto la fauna silvestre como las explotaciones agrícolas y ganaderas.

El Partido Popular reiteró así su apuesta por un marco normativo estable que aporte seguridad jurídica al sector y anunció su intención de seguir impulsando medidas incluidas en su programa electoral, como campañas de difusión y formación sobre el papel cultural y sostenible de la caza, así como el desarrollo de la Ley de Caza de 2021 con el objetivo de simplificar trámites y reducir cargas administrativas para cazadores y titulares cinegéticos.