El PP denuncia la falta de medios y formación en municipios

David Mingo y Pilar Sánchez, se reunen con miembros del Colegio de Secretarios de Salamanca

El PP de Salamanca alertó este jueves sobre la situación límite del personal de los ayuntamientos, obligado a asumir tareas del registro civil sin contar con medios ni formación, durante un encuentro mantenido con el representante del Colegio de Secretarios de Salamanca

Desde el PP de Salamanca denunciaron que el personal municipal se encuentra en una situación límite, obligado a asumir tareas propias del registro civil sin contar con los medios, recursos ni formación necesarios.

Se manifestó que “el Gobierno abandona a los municipios y les exige hacer más con menos”, y se criticó la intención del Ejecutivo central de que los ayuntamientos asuman competencias judiciales que no les corresponden.

“Convertir los ayuntamientos en oficinas de justicia es una irresponsabilidad”

Desde el PP se añadió que “el Gobierno desconoce por completo la realidad del medio rural” y calificó de irresponsable la pretensión de transferir competencias judiciales a los consistorios, ya que esto supone una carga adicional insostenible para los trabajadores municipales.