El PP pide que el Gobierno se sume a las actividades programadas por el V Centenario de la Escuela de Salamanca

Los senadores del Partido Popular por Salamanca, Esther del Brío, Bienvenido de Arriba y Gonzalo Robles, defenderán este lunes, 16 de febrero, en la Comisión de Economía, Comercio y Empresa del Senado una moción para que el Gobierno de España se implique de manera activa en la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, tras "negarse hasta en dos ocasiones, conceder exenciones fiscales a este acontecimiento".

La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha solciitado que "el Gobierno de España, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, colabore en la difusión del papel español en el desarrollo de la economía moderna, contribuyendo a la organización y financiación de congresos, seminarios y mesas redondas con expertos nacionales e internacionales, así como a la elaboración de materiales de estudio y recopilación de la obra de la Escuela de Salamanca".

Los propios senadores han querido recordar el papel de Salamanca en el desarrollo de los Derechos Humanos, como la figura de Francisco de Vitoria que "sentó las bases de la teoría económica moderna. Autores como Tomás de Mercado o Martín de Azpilcueta desarrollaron conceptos esenciales como la teoría de la inflación, el valor del dinero en el tiempo o el comercio ético, adelantándose incluso a pensadores posteriores como Adam Smith".

Los senadores también han señalado que “el V Centenario de la Escuela de Salamanca es una oportunidad histórica para reivindicar el papel de nuestra tierra en la construcción de la economía moderna y reforzar el prestigio internacional de Salamanca como referente académico”.

También han subrayado la importancia de implicar a organismos internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cuya secretaria general, Rebeca Grynspan, es doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca y reconocida defensora de los principios de intercambio justo.