El PP presidirá la Mesa de las Cortes tras un acuerdo con Vox

Las Cortes de Castilla y León constituirán este martes, 14 de abril, la nueva Mesa de la Cámara autonómica tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox, un pacto que, según ha recogido la agencia ICAL, busca garantizar la “estabilidad” de la duodécima legislatura.

El acuerdo establece que un procurador del Partido Popular asumirá la Presidencia de las Cortes, cargo que la formación recupera siete años después, con el respaldo de Vox, mientras que la formación liderada por Santiago Abascal ocupará la Vicepresidencia Primera de la Cámara.

Además, ambas formaciones se repartirán dos de las tres secretarías de la Mesa, lo que les permitirá contar con dos representantes cada una en el órgano de dirección del Parlamento autonómico, aunque aún no han trascendido los nombres de los candidatos.

Según Ical la suma de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox, un total de 47 votos, garantiza la mayoría absoluta en la elección de la Presidencia, así como en el resto de votaciones previstas para la configuración de la Mesa, incluidas vicepresidencias y secretarías.

El acuerdo, que se consumará en la sesión prevista a las 11:30 horas, también fija el reparto de las vicepresidencias, que quedarán en manos de Vox y del PSOE, de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones autonómicas.

PP y Vox han subrayado que este pacto refleja la “voluntad de entendimiento” entre ambas formaciones y responde a la necesidad de recoger el “mandato de las urnas”, al tiempo que han defendido que se trata de un acuerdo “firme y duradero” para asegurar el funcionamiento de la institución durante toda la legislatura.

Ambos partidos, según ha recogido Ical, han destacado que este entendimiento busca sentar las bases de una legislatura estable y facilitar la formación de un Gobierno autonómico “útil y eficaz” que garantice la prestación de servicios públicos en la comunidad.