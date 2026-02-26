El PP reconocerá en pleno la labor de los ayuntamientos en la lucha contra la violencia machista y la desigualdad
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Salamanca presentará una moción propuesta por la FEMP
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, el Grupo Municipal Popular llevará al pleno del Ayuntamiento de Salamanca una moción para destacar el papel de las entidades municipales como primera línea de actuación frente a la desigualdad y la violencia machista.
Se trata de un texto que emana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que se presentará en más ayuntamientos asociados. Con la moción se quiere reivindicar del papel que ejercen las administraciones locales en apoyo a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
A través de un comunicado de prensa el Grupo Municipal Popular admite que todavía existen brechas importantes de género, especialmente en el ámbito laboral y en la conciliación.
Entre otros aspectos, la moción alerta sobre la feminización de la pobreza en España, con alrededor de 6,6 millones de mujeres en riesgo de pobreza o exclusión social; datos que evidencia la “necesidad de reforzar las políticas públicas desde todos los niveles de la administración, especialmente el local, por su cercanía a la ciudadanía”.
Por ello, esta moción que adopta el Grupo Popular a partir de la Junta de Gobierno de la FEMP, busca aprobar los siguientes acuerdos:
- Reafirmar el compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como la defensa de los avances logrados frente a los movimientos que cuestionan las políticas de igualdad.
- Condenar todas las formas de violencia contra las mujeres —física, psicológica, sexual, digital o vicaria— y las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y la trata, reforzando la prevención, la sensibilización y la coordinación municipal.
- Impulsar medidas que favorezcan el empleo digno, reduzcan la temporalidad y la parcialidad involuntaria y contribuyan a cerrar la brecha salarial, especialmente en sectores altamente feminizados.
- Integrar de forma transversal el principio de igualdad y no discriminación en todas las políticas públicas locales, con criterios de eficacia, transparencia y responsabilidad.
- Reclamar financiación suficiente, estable y finalista para que las entidades locales puedan desarrollar políticas de igualdad y atención a víctimas sin depender de coyunturas económicas o desigualdades territoriales.
- Promover protocolos frente al acoso sexual y la creación de espacios seguros para las mujeres en el ámbito municipal.
- Denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, y reafirmar el rechazo frontal a cualquier forma de violencia estructural contra las mujeres.
