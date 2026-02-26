El PP reconocerá en pleno la labor de los ayuntamientos en la lucha contra la violencia machista y la desigualdad

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, el Grupo Municipal Popular llevará al pleno del Ayuntamiento de Salamanca una moción para destacar el papel de las entidades municipales como primera línea de actuación frente a la desigualdad y la violencia machista.

Se trata de un texto que emana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que se presentará en más ayuntamientos asociados. Con la moción se quiere reivindicar del papel que ejercen las administraciones locales en apoyo a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

A través de un comunicado de prensa el Grupo Municipal Popular admite que todavía existen brechas importantes de género, especialmente en el ámbito laboral y en la conciliación.

Entre otros aspectos, la moción alerta sobre la feminización de la pobreza en España, con alrededor de 6,6 millones de mujeres en riesgo de pobreza o exclusión social; datos que evidencia la “necesidad de reforzar las políticas públicas desde todos los niveles de la administración, especialmente el local, por su cercanía a la ciudadanía”.

Por ello, esta moción que adopta el Grupo Popular a partir de la Junta de Gobierno de la FEMP, busca aprobar los siguientes acuerdos: