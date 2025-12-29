El PP de Salamanca aprueba su Comité de Campaña para las autonómicas de 2026

El Comité Ejecutivo del Partido Popular de Salamanca ha aprobado este lunes la composición del Comité de Campaña con el que los populares afrontarán las elecciones autonómicas de 2026. El nuevo equipo trabajará con el objetivo de respaldar la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco y su proyecto para Castilla y León.

La coordinación general de la campaña recaerá en Pilar Sánchez García, mientras que Ángel Fernández Silva será el responsable de la capital salmantina y de la relación con los líderes nacionales del partido. La organización en el conjunto de la provincia estará dirigida por Antonio Labrador Nieto, que contará como adjuntos con Inés Martín Rodríguez y Santiago Castañeda Valle.

El área de programa electoral y argumentarios estará coordinada por Álvaro Muñoz Galindo, y la asesoría jurídica y coordinación autonómica será responsabilidad de Rosa Esteban Ayuso. Los actos sectoriales los coordinará Myriam Rodríguez López, mientras que los actos públicos estarán a cargo de Emilio Arroita García.

En el ámbito de la comunicación, Carmen Seguín Kattán dirigirá la estrategia informativa, con Ángel R. Porras de la Fuente al frente de la campaña digital y Eva López Hernández como responsable de la campaña audiovisual.

El equipo de movilización, así como la coordinación de interventores y apoderados, estará integrado por Roberto Martín Parra, Manuel Tostado González y Ángel Lago Gusano. El área de voto por correo y CERA recaerá en Paz Pablos, Manuel Gregorio y César Gómez-Barthe y Celada.

La coordinación con los parlamentarios autonómicos será asumida por María Jesús Moro Almaraz y Bienvenido de Arriba Sánchez, mientras que Jaime Calvo Paniagua representará a Nuevas Generaciones. La gerencia de campaña y el mailing estarán dirigidos por Isabel Sánchez González.