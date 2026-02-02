El PP de Salamanca aprueba su lista para las elecciones a las Cortes del 15 de marzo

El Comité Electoral Provincial del Partido Popular de Salamanca ha aprobado la candidatura con la que acudirá a las elecciones a las Cortes de Castilla y León previstas para el próximo 15 de marzo, según ha informado el partido este lunes.

La lista está encabezada por Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta de Castilla y con trayectoria como alcalde de Salamanca y presidente de la Diputación.

En los primeros puestos figuran también Rosa María Esteban Ayuso, alcaldesa de Gomecello y procuradora desde 2019; María del Carmen Sánchez Bellota, inspectora de Educación y procuradora en la actual legislatura; Raúl Hernández López, con experiencia en gestión empresarial y procurador en las Cortes; y José María Sánchez Martín, director de enfermería en Atención Primaria y alcalde de Las Veguillas, quienes ya formaron parte de la candidatura de 2022.

Como incorporaciones respecto a aquella lista surgen nuevos nombres como Ángel Porras de la Fuente, presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca y coordinador en la Diputación; María Lourdes Palos Carreño, alcaldesa de Fuenteguinaldo con trayectoria en el ámbito sociosanitario; María Candelas González Martín, alcaldesa de Aldeanueva de Figueroa; Enrique Manuel García Mariño, alcalde de Aldeatejada; y Noemí Fernández Castaño, concejala en Carbajosa de la Sagrada.

Como suplentes se presentan Exuperancio Benito García, Lourdes Vaquero Mosquete y José Julio López Labajos.

Según ha señalado el propio Partido Popular a través de un comunicado de prensa, la candidatura presenta un 61,5% de renovación y cuenta con ocho nuevos nombres respecto a las últimas elecciones, situando la edad media en 50,8 años.

Asimismo, es reseñable que de cara a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo no se incluye en lista a cuatro consejeros -Juan Carlos Suárez-Quiñones (León), María González Corral, Luis Miguel González Gago y Gonzalo Santonja-, ni tampoco a 15 de los actuales procuradores en puestos de salida, lo que supone casi la mitad de los miembros del Grupo Popular, formado por 31 representantes.