Choque político en Salamanca por el retraso y el contenido del IV Plan de Igualdad

El Ayuntamiento de Salamanca vuelve a ser escenario de un enfrentamiento político a cuenta del IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género. El Grupo Municipal Socialista ha alzado la voz para denunciar la "falta de compromiso político" del Partido Popular con las políticas de igualdad, recordando que la ciudad lleva tres años sin un plan de igualdad vigente, ya que el anterior finalizó en 2022.

La viceportavoz socialista, María Sánchez, criticó que "todo 2023, todo 2024 y casi todo 2025" la ciudad haya estado "sin una estrategia actualizada, sin objetivos claros y sin rumbo en materia de igualdad". Sánchez se apoyó en el informe de evaluación del III Plan, que, según ella, evidencia la ineficacia de las políticas del PP, al no realizar informes de impacto de género y no alcanzar los objetivos marcados.

El PSOE exige un plan "real" con 90 propuestas

Para subsanar esta situación, el PSOE ha presentado un extenso documento con alrededor de 90 medidas concretas que, según la concejala María García, buscan que el nuevo plan "no sea un mero trámite, sino una herramienta real para transformar la vida de las salmantinas y salmantinos".

Las propuestas socialistas abarcan 13 áreas, destacando la transversalidad y el presupuesto con perspectiva de género. Plantean informes de impacto de género antes de aprobar normas o presupuestos, desarrollar el mapa de alumbrado seguro y garantizar el lenguaje inclusivo en la comunicación municipal. En educación y cultura, apuestan por la coeducación, talleres de nuevas masculinidades, paridad en programaciones culturales y la creación de un catálogo de artistas salmantinas, además de equilibrar el callejero con más nombres de mujeres. El documento también incluye la creación de un Observatorio Municipal contra la Violencia de Género, refuerzo del personal especializado en el CIAM y planes específicos contra la LGTBIfobia y de apoyo a mujeres migrantes.

El PP defiende su gestión y acusa al PSOE de "palabras"

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha lamentado que las propuestas socialistas "ya se están ejecutando o han sido impulsadas por las asociaciones de mujeres de la ciudad". El Gobierno Municipal ha asegurado que el nuevo Plan de Igualdad está previsto aprobarse antes de que finalice el año, tras meses de reuniones con el tejido socioeconómico de la ciudad.

El PP ha defendido su compromiso como "real e incuestionable", citando la actividad del Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer (CIAM) y el éxito de la Escuela Municipal de Igualdad, cuya participación se ha duplicado y ha sido reconocida a nivel nacional. Han detallado que el IV Plan se agrupará en cinco áreas (empoderamiento, coeducación, empleo, urbanismo y violencia de género), incluyendo la nueva marca de calidad ‘Establecimiento libre de violencia machista’.

Como ejemplo de sus "hechos de gestión" frente a las "palabras" del PSOE, el PP ha citado la participación de más de 15.000 escolares en talleres interactivos y el anuncio de la creación, a principios de 2026, de la Escuela Municipal de Mujer y Ciencia, en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Han concluido poniendo en valor el nombramiento de la investigadora Sara Cuadrado-Castaño como pregonera de las Ferias y Fiestas de 2025.