El PP de Salamanca denuncia en el Congreso el aumento de agresiones a funcionarios en la prisión de Topas

Los diputados del Partido Popular por la provincia de Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, en una rueda de prensa

Los diputados salmantinos del Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, han elevado al Congreso de los Diputados la preocupante situación de los trabajadores del Centro Penitenciario de Topas, denunciando un alarmante incremento de las agresiones por parte de los internos.

Los parlamentarios han presentado dos baterías de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para exigir “explicaciones satisfactorias”. Entre las cuestiones planteadas, destacan la ausencia de personal sanitario durante todo el verano y la falta de cobertura de las plazas vacantes en la plantilla. La diputada María Jesús Moro calificó la situación de “lamentable” y “chapuza”, señalando que una prisión que ha visto un notable aumento de ingresos y traslados no ha contado con los dos sanitarios que tiene activos, de los diez que debería tener.

Además, el PP busca esclarecer si los internos han sido atendidos por facultativos de Sacyl, si el Ministerio está al tanto de las denuncias por agresiones y por qué se ha incrementado la población reclusa en más de un 60%, incluyendo el traslado de presos de perfil agresivo desde otros centros.

En su segunda batería de preguntas, los diputados instan al Ministerio a detallar las medidas que se están tomando para dotar de suficientes recursos humanos a la prisión, garantizar la seguridad de los funcionarios y establecer protocolos eficaces para prevenir futuras agresiones.

“Si se confirman estos hechos es muy grave que el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias sigan sin dar garantías a los funcionarios de prisiones”, afirmó María Jesús Moro, quien subrayó la necesidad de que los trabajadores cuenten con instrumentos de defensa y atención para desempeñar su labor con seguridad.