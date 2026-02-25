El PP de Salamanca denuncia al PSOE por “esconder la inflación” ya que “la mayoría de los hogares no llegan a fin de mes”

El Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Senado ha denunciado que el PSOE “celebra el crecimiento del PIB y esconde inasumible la inflación, la mayoría de los hogares no llegan a fin de mes”, tal y como han explicado Esther del Brío, Arenales Serrano y Piedad Sánchez, en la Comisión de Economía del Senado, en la que ha comparecido el ministro Carlos Cuerpo.

Esther del Brío ha señalado que “la inflación, la falta de PGE, los problemas con la fiscalidad, los de la financiación de las autonomías y el de la corrupción política y su incidencia en la estabilidad de España” son los problemas principales a los que se enfrenta España.

El propio Partido Popular de Salamanca ha señalado que deberia haber mas claridad en los cambios realizados o en los futuros, además de avisar “sobre las expectativas del Gobierno con respecto al PIB y otras variables macroeconómicas, como consecuencia del impacto en los costes de transportes por el mal estado de nuestras infraestructuras por tren o carretera”.

Han realizado una pregunta pública al propio Gobierno de España, preguntando a Cuervo por el Ingreso Mínimo Vital: “¿Esa es la forma en la que ustedes dicen que dejan de ser vulnerables los tres millones de personas que cobran el IMV?”.

Por último, también han querido recalcar que el PP sigue sin entender por qué la ministra de Hacienda no ha querido aprobar los beneficios fiscales por la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.