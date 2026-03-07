El PP de Salamanca exige en el Congreso mejoras digitales y la reparación urgente de las autovías A-62 y A-66

Los diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, han registrado este sábado en el Congreso dos iniciativas parlamentarias. Su objetivo es garantizar que los municipios salmantinos, especialmente los rurales, cuenten con infraestructuras y conectividad digital de primer nivel para fijar población y atraer inversiones.

La primera de las iniciativas pone el foco en la brecha digital que todavía sufren numerosas localidades charras. Los parlamentarios han defendido que el acceso a banda ancha, la fibra óptica y la cobertura 5G son hoy tan fundamentales como la luz o el agua para el desarrollo de cualquier actividad económica. Por ello, exigen que el Gobierno asegure que, antes de que finalice el año 2026, todos los municipios de la provincia dispongan de una conexión mínima de 100 megabits por segundo. Según los datos aportados por los diputados, la situación actual es crítica: más de 300 municipios de Salamanca carecen de cobertura 5G en la banda de 3,5 GHz y un 11 % de los hogares aún no tiene una velocidad de Internet adecuada. Ante este escenario, han sido tajantes al afirmar que “este abandono del Gobierno no nos lo merecemos, queremos las mismas oportunidades que los demás territorios”.

La segunda iniciativa registrada aborda el preocupante estado de conservación de las principales vías de comunicación terrestre de la provincia. Los diputados han denunciado el progresivo deterioro de la A-62 y la A-66, señalando la aparición de baches y socavones que ponen en riesgo la seguridad vial, especialmente debido al alto volumen de tráfico pesado. Han criticado la gestión del Ejecutivo central en la A-62, pues denuncian que se lleven redactando proyectos de rehabilitación desde el año 2021 sin que se materialicen las obras, un plazo que consideran injustificable. Sobre esta demora, han manifestado que “es un engaño y una tomadura de pelo a los salmantinos”.

En cuanto a la Vía de la Plata (A-66), aunque han reconocido la reciente licitación de un tramo de 14 kilómetros entre Sorihuela y el límite con la provincia de Cáceres, los populares insisten en que existen otros puntos muy degradados que requieren una intervención estructural inmediata. La falta de mantenimiento preventivo, aseguran, está obligando a reducir la velocidad en diversos tramos, lo que resta competitividad a las conexiones logísticas.

Los parlamentarios han concluido su intervención reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses locales en Madrid. Subrayan que no cesarán en reclamar inversiones reales frente a lo que consideran promesas incumplidas. Para cerrar su comparecencia, han insistido en que Salamanca no puede esperar más para ver modernizadas sus comunicaciones, porque lo que necesita es “compromiso y certezas”.