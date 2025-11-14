El PP de Salamanca: "Mañueco es un presidente que reconoce en la USAL un socio indispensable para el desarrollo de la provincia"

La Comisión de Universidades del Partido Popular de Salamanca ha valorado la clara apuesta del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la Universidad de Salamanca, a la que ha posicionado como socio indispensable para el impulso de los proyectos estratégicos para convertir a Salamanca en un polo logístico, tecnológico e innovador de referencia.

Así, la comisión ha hecho balance del grado de desarrollo de los protocolos firmados por la Junta, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación y la Universidad, dotados con inversiones que superan los 121 millones de euros y que son clave para que Salamanca logre un crecimiento sólido de la industria del conocimiento.

“Ya se ven los frutos de esta apuesta y de la decisión del presidente de buscar alianzas en las que esté la universidad”, ha dicho al respecto puntualizando que Salamanca ya es la provincia que más empleo tecnológico está generando, con un crecimiento del 24% desde 2019; y siendo la que más ha incrementado en España la intensidad tecnológica de su mercado laboral en la última década.

El PP de Salamanca ha señalado que, además de los proyectos asociados a los protocolos institucionales anteriormente citados, la Junta, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca van a trabajar juntos también para la creación de un distrito tecnológico de primer nivel que estará ubicado en el sector ‘Sendero de las Cregas’.

Por otra parte, el PP salmantino ha puesto el foco en la futura Facultad de Veterinaria de la Universidad de Salamanca, como un nuevo ejemplo de la apuesta decidida del presidente Alfonso Fernández Mañueco por contribuir a la especialización del sector ganadero, que es una de las puntas de lanza de la economía provincial.

Además, el PP ha indicado que este proyecto ilusionante se suma al incremento presupuestario constante a todo el tejido universitario que el presidente Mañueco lleva promoviendo desde que tomó las riendas de la Junta de Castilla y León.

Al respecto, han recordado que en estas dos legislaturas la financiación a las universidades de la comunidad autónoma ha crecido un 27%, lo que supone 100 millones de euros más al año para cada una de las cuatro universidades castellano y leonesas.

En este sentido, ha añadido que la USAL recibe 174 millones de euros anuales de financiación por parte de la Junta de Castilla y León, a los que se suman otros cuatro millones de euros para inversiones. Además, el Consejo de Gobierno de la JCyL aprobó ayer una inversión de 400.000 euros a la Universidad de Salamanca para certificar ‘el español’ que hablan los dispositivos electrónicos y las máquinas generadas por IA.

Cabe señalar que la Comisión de Universidades del Partido Popular de Salamanca está coordinada por Celia Aramburu y está incluida dentro de la Vicesecretaría de Estudios y Programas, Victoria Manjón, alcaldesa de Castellanos de Moriscos.