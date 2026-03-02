El PP de Salamanca se posiciona al lado de los hosteleros: piden facilidades en el pago de las cuotas a la seguridad social, reducir la burocracia o flexibilizar la confesión de las licencias

El Partido Popular de Salamanca se ha reunido en la mañana de este lunes 2 de marzo con los representantes de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, a los que han mostrado su apoyo, como parte de una agenda que ha dado comienzo en el Recinto Ferial visitando el mercado regional de ganados.

El PP, encabezado por el presidente del partido también alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha lanzado un “mensaje de apoyo” a todo este sector al que han felicitado por una labor “extraordinaria”.

Desde este partido se muestran satisfechos con el servicio hostelero que se da en toda la provincia de Salamanca, con una “atención extraordinaria” y con productos de “primerísima calidad”, apuntan. Algo que según ha explicado Carbayo “es consecuencia de todo el trabajo que se ha hecho por los hosteleros salmantinos. Hay más de 8.000 personas que están dadas de alta en todo este sector y cerca de 4.000 establecimientos hosteleros en la provincia de Salamanca, la mayoría de ellos son empresarios autónomos que necesitan ayudas para el inicio, una cuota cero para poder empezar sus actividades y más facilidades. Los que estamos con responsabilidades al frente de las administraciones, apuntamos también esa necesidad de que no haya tanta burocracia y de que haya también más facilidades a la hora de obtener permisos para las obras que deben realizar en sus locales. Necesitamos seguir trabajando de la mano, es la oferta que desde el Partido Popular hacemos a todo el sector, que creo que es recoger el guante que la asociación de hostelería, los propios hosteleros, han tendido desde siempre al Partido Popular y al conjunto de los gobiernos del Partido Popular en la provincia de Salamanca, porque hay muchos ámbitos donde podemos seguir creciendo”.

Entre las medidas indicadas para quien se inicia en negocios de hostelería, Carbayo apunta, por tanto, a facilidades en el pago de las cuotas a la seguridad social y ayudas en la realización de obras principalmente, remarcando que "el objetivo no se trata de asfixiar al autónomo como está haciendo el Gobierno de España; se trata de ayudar y empujar justo cuando más lo necesita”. La petición también se extiende a “reducir la burocracia y flexibilizar la concesión de las licencias”.

A mayores, el presidente del PP ha hecho hincapié en aquellas mejoras que deben de hacerse de cara al sector hostelero, destacando el turismo deportivo, el patrimonial y el cultural junto al gastronómico. Todos ellos “ámbitos en los que podemos seguir creciendo y sin temor a que se produzca una reacción, porque aquí no hay turismofobia. Aquí lo que queremos es que el turista disfrute con los salmantinos y desde el Partido Popular siempre vamos a impulsar cualquier actividad que suponga sumar, sumar y sumar, y los turistas suman en Salamanca y lo van a seguir haciendo en el futuro”.

Esto, según Carbayo, significa “empleo y riqueza para todos, mayor conocimiento de nuestra ciudad. Queremos que el sector de la hostelería transmita esa imagen de nuestra ciudad como ciudad de muchos servicios, de un gran patrimonio y de una extraordinaria calidad, que es lo que representa el sector de la hostelería”.

A colación del turismo gastronómico, los populares han insistido una vez más en la necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias: “Nos lo demanda todo el sector del turismo, de congresos, nos lo demandan nuestras propias universidades... en fin, ¿qué ocurre con esa mejora de las comunicaciones que estábamos demandando desde Madrid y hacia Madrid para que también los salmantinos puedan seguir viviendo en Salamanca aunque trabajen en Madrid?”. De esas comunicaciones, Carbayo ha dicho que “no tenemos ninguna noticia de las mejoras”, subrayando que “de la cuarta frecuencia de los fines de semana no sabemos nada, de la quinta y la sexta frecuencia estamos convencidos de que hay demanda suficiente y el Ministerio y Renfe también lo sabe, pero no sabemos nada. Del tren Ruta de la Plata de recuperación de todo este eje que vertebra todo el oeste español, lo único que sabemos es que ha vencido el plazo de dos años para el informe de viabilidad y seguimos sin saber nada de qué dice ese informe”.

Igualmente, Carbayo ha lanzado otra pregunta, “¿Qué ocurre con el tren desde Portugal?”, explicando que “resulta que el gobierno portugués está apoyando a los municipios del centro de Portugal para que haya una línea rápida que venga desde la costa portuguesa, fundamentalmente desde Aveiro y pase por Salamanca, luego se desarrolla hacia Madrid y la conexión está incluso con el Mediterráneo. Esto, desde el punto de vista logístico también es muy importante para Salamanca y no tenemos ninguna noticia sobre este particular”.