El PP de Salamanca presume de gestión en vivienda: “o aumenta la oferta o los precios continuarán creciendo”

La vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles, más aún para los jóvenes que cada vez se encuentran con precios más desorbitados, por la falta de oferta.

Con este problema sobre la mesa, se ha reunido este miércoles la ejecutiva del PP de Salamanca con el director general de Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez.

Antes de esa reunión, ha estado acompañado del presidente provincial y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el secretario del partido y alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, atendiendo a los medios de comunicación.

Carbayo ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con la creación de vivienda, así como la ayuda recibida por parte de la Junta de Castilla y León, algo que, según ha afirmado, no ocurre con el Gobierno de España: “Los gobiernos municipales y de la Junta construimos en Salamanca, el Gobierno no. Hay que encarar los problemas y afrontarlos, por eso necesitamos la colaboración para la financiación o la cofinanciación”.

En ese sentido, ha destacado las actuaciones del Ayuntamiento de Salamanca, como las 48 viviendas del barrio de Capuchinos o el proyecto de las 33 viviendas en el Túnel de la Televisión: “Tenemos 326 viviendas de alquiler protegido con rentas muy asequibles. Ese es el camino que debemos seguir, no el de los resultados de cero, que es a lo que nos tiene acostumbrados el Gobierno de España”.

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha sido tajante con lo que se debe hacer para atajar este problema: “Tenemos que hacer vivienda, poco más como objetivo; todo lo demás, fuegos artificiales”.

Ha explicado su idea con las dos líneas que defiende la Junta de Castilla y León: alquiler y venta. La primera la ha explicado como una línea de ayudas “muy potentes”, resumida en que todas las personas que cumplan las condiciones “van a recibir una ayuda”.

Por parte del apoyo a la vivienda en venta, Jiménez ha explicado que existen dos posibilidades. La primera avalar a los jóvenes. “Tienen que aportar el 20 por ciento de la vivienda, porque el banco solo les da el 80, entonces la Junta avala el 17,5 por ciento, por lo que un joven solo debería poner 5.000 euros para adquirir una vivienda media; en otras condiciones tendría que poner 30.000”.

La segunda de esas propuestas de vivienda en venta pasa, según ha explicado, por crearlas. “Hemos construido más de 200 en Salamanca capital, pero también en Santa Marta, Alba, Guijuelo o Castellanos, donde haremos viviendas unifamiliares, que es lo que demanda la gente joven”.

Para ejemplificar esa idea se ha referido a las nuevas viviendas de construcción industrializada de Castellanos de Moriscos. “Ahí vamos a construir y vender a jóvenes de menos de 36 años, bonificando el 20 por ciento del módulo y el otro 80 se lo dará la entidad financiera”.

Por último, ha hecho un balance de la situación y ha reconocido que “o aumenta la oferta con vivienda asequible o los precios continuarán creciendo, porque también hay una demanda terrible”.

Para finalizar, ha querido dejar una última reflexión: “No es concebible que los jóvenes no puedan acceder fácilmente a la vivienda, incluso que algunos nunca puedan. Eso es un fracaso como sociedad y por ello tenemos que seguir construyendo”.