El PP de Salamanca promete más vivienda, seguridad ante okupas y rebajas fiscales en el medio rural

El Partido Popular de Salamanca ha presentado cuáles serán las medidas en materia de vivienda que consideran necesarias y que pondrían en marcha una vez que entren en el Gobierno de España. De la mano de José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín han destacado la importancia del acceso a una vivienda digna para los jóvenes y para el resto de los españoles.

Bermúdez de Castro ha criticado las medidas de Pedro Sanchez exponiendo la relevancia que tiene para la población el problema de la vivienda, estando en el comienzo de la legislatura del actual presidente del Gobierno en el puesto número 22, y ascendiendo hasta los primeros escalones en la actualidad.

Ante esto, el propio diputado en el Congreso de los Diputados ha explicado que “su política está siendo errática y desde el Gobierno, lo que se ha desarrollado, no ha ayudado a bajar el precio. El problema de la vivienda es de oferta y hace falta construir cientos de miles de viviendas para equilibrar el mercado. La solución pasa por más vivienda y menos demagogia. 185.000 viviendas prometió en su programa antes de entrar al Gobierno y no ha construido ninguna”.

Por otro lado, también ha aclarado que las soluciones pasan por un “plan de vivienda serio y realizable que pondremos en marcha cuando alcancemos el Gobierno”, y que “se necesita más oferta, más viviendas y con mayor rapidez para reducir de diez a cuatro años el plazo medio de construcción”.

De Castro también ha dejado claro que el hecho de que haya “menos impuestos” facilitará de manera pronunciada el acceso a la vivienda para que sea una “fórmula directa y eficaz”, llegando a reducir hasta el cero por ciento los impuestos en la compra de vivienda rural.

Además, habrá bonificaciones a usuarios que incorporen nuevas viviendas para que sean alquiladas, protegiendo a los arrendatarios de los okupas con medidas que de recuperación de la vivienda en menos de 24 horas.

Del mismo modo, se destinarán 675 euros para familias vulnerables y deducciones fiscales para quienes alquilen viviendas a los jóvenes.

María Jesus Moro, diputada por Salamanca, ha achacado a Sánchez que haya rechazado 3.000 millones de euros destinados a vivienda por parte de Europa exponiendo que el motivo del presidente ha sido porque "no hay demanda".