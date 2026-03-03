El PP de Salamanca reafirma el liderazgo educativo de Castilla y León y su apuesta por el mundo rural

El Partido Popular de Salamanca ha querido poner de manifiesto este martes la solidez del modelo educativo que presume Castilla y León, avalado por el Informe PISA como líder nacional en Lectura, Matemáticas y Ciencias.

Durante un encuentro celebrado con Agustín Sigüenza, los populares han querido reseñar que los resultados son las consecuencias y resultado de las políticas estables basadas en la excelencia y la igualdad de oportunidades.

Uno de los pilares que se ha querido subrayar es el apoyo al medio rural, donde la Junta garantiza servicios gratuitos de transporte y comedor.

Asimismo, el PP ha querido poner en valor la gratuidad de la educación desde los 0 a 3 años implantada este curso 2025-2026. Esto, traducido en cifras para las familias, supone un ahorro de hasta 2.000 euros anuales.

A ello, cabe recordar, hay que sumarle el compromiso por parte de Mañueco de ofrecer matrícula gratuita en el primer año de universidad para residentes en la comunidad.

En el ámbito regional, el Partido Popular insiste en la necesidad de imponer una EBAU única en toda España para asegurar la equidad. Finalmente, han concluido recordando la inversión de 31 millones de euros en infraestructuras de la provincia.