El PP de Salamanca reclama al Gobierno de España "menos holgazanear y más responsabilidad" en materia de Sanidad

El Partido Popular de Salamanca ha realizado una serie de reclamaciones al Gobierno de España en materia de Sanidad, más en concreto al Ministerio de Sanidad, uno de los grandes orgullos de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina. Junto al que será el edificio de consultas, se ha destacado los avances realizados desde el fin de la pandemia del COVID hasta ahora, con asuntos aún por trabajar pero con perspectiva de ser finalizados con la mayor brevedad posible.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha expuesto que "este hospital ejemplifica lo que es la Sanidad pública en Castilla y León", volviendo a recordar, además, las palabras del candidato popular a la Junta de Castilla y León donde situó todo lo relacionado con la salud hospitalaria como la segunda mejor de España.

Para ello, no ha querido olvidarse de los avances que ha tenido el hospital de Salamanca, mejorando año a año con nuevas infraestructuras, mejores quirófanos y mejor equipamiento. Ante esto, no han querido olvidarse del déficit de personal sanitario, donde han destacado que el Gobierno de España tiene que “holgazanear menos y más responsabilidad” siendo “una de las pocas competencias que les queda”.

Centrándose también en cada uno de los centros sanitarios existentes, ha querido exponer que en el nuevo edificio de consultas “he podido ver los avances y estoy maravillado”, además de poner en valor toda la tecnología puntera que la Junta de Castilla y León ha otorgado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para “comenzar con los trasplantes de pulmón, así como toda la cirugía robótica o reducir las listas de espera en un 52 por ciento en los últimos cuatro años”.

Cabe recordar que la inversión en el edificio de consultas ha sido de 50 millones de euros de un total de 300 millones de euros que han supuesto de coste las nuevas infraestructuras (sumando el hospital situado en el paseo de la Transición), añadiendo a esto el centro de salud de Prosperidad, los comienzos “tras redactarse el proyecto” del centro de salud de San José-Zurguén, o los de Peñaranda y Santa Marta de Tormes.

El secretario de Sanidad del PP provincial, Álvaro Muñoz Galindo, también ha querido destacar que desde la formación “se apuesta por una sanidad fuerte, contando con mejores programas de prevención y mejorando el calendario de vacunación”. Por otro lado, también han destacado el trabajo realizado tras el diagnóstico de diferentes cánceres como son los de mama, útero, colón, próstata y pulmón.

El propio Muñoz no ha querido olvidarse de otro de los puntos fuertes, como es el de “dar respuesta en tiempo y forma a las necesidades de los habitantes con las consultas, pruebas diagnósticas o los ingresos”. Asimismo, se ha comprometido a “culminar el hospital, los centros de salud y apoyar a los 400 consultorios de la provincia de Salamanca”.

Por último, tanto el alcalde de Salamanca como el secretario en Sanidad del Partido Popular en Salamanca no han querido olvidarse de las huelgas médicas de los últimos meses siendo “las peores en los últimos 30 años”.