El PP de Salamanca se suma a la concentración en Madrid contra el Gobierno de Sánchez

El pasado jueves, tras conocerse el ingreso en prisión de Ábalos, exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE, el Partido Popular convocó una concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez este domingo 30 de noviembre.

A ella, se han sumado miembros del PP de Salamanca, como ellos mismos han anunciado en las redes sociales de la formación charra. Explican su presencia en la protesta como una forma de "defender nuestros valores democráticos y para decir ¡Basta ya! al gobierno corrupto de Pedro Sánchez".

"Ni un paso atrás frente al deterioro institucional del sanchismo", han defendido, al mismo tiempo que han exigido "elecciones ya".

También Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, ha acudido a la cita, en la que ha afirmado, en declaraciones recogidas por la agencia Ical, que “el sanchismo está podrido desde la raíz y lo único que busca es la forma de mantenerse en el poder y de resistir en la Moncloa”.

Según datos de Europa Press, hasta 80.000 personas han participado en la concentración, que se ha celebrado en el Templo de Debod de Madrid.