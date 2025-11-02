El PP votará para "blindar legalmente" el actual mapa concesional del transporte de viajeros por carretera

El Partido Popular (PP) ha anunciado que utilizará sus enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible, que se votará en el Pleno del Senado el próximo miércoles 5 de noviembre, para "blindar legalmente" el actual mapa concesional del transporte de viajeros por carretera.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, explica que el objetivo de sus 86 enmiendas es evitar el recorte de servicios que, según denuncian, pretende llevar a cabo el Ministerio de Transporte, dirigido por Óscar Puente.

La principal enmienda del PP busca asegurar que, si el Congreso refrenda los cambios del Senado, "se podría mantener todas las rutas, todas las frecuencias y todas las paradas que existen hasta ahora, y que no se supriman o minoren; tal y como pretende el Ministerio de Óscar Puente”.

Alicia García alerta de que el nuevo mapa concesional propuesto por el Gobierno de Sánchez "castiga a la desconexión nada menos que a 3,25 millones de personas, que viven en la España rural” y que quedarían sin servicio de autobús estatal. La portavoz cifra el impacto del plan del Ministerio en la eliminación de 456 rutas y 9.305 paradas.

Las enmiendas del PP sobre este punto también recogen la necesidad de que el mapa concesional "siga dependiendo del Gobierno de España y no se transfiera a las Comunidades Autónomas" y solicitan que se incluya "la financiación del Estado para todo tipo de transporte interurbano" para evitar que la carga económica recaiga en Ayuntamientos o CCAA.

Otro de los puntos centrales de las enmiendas del Grupo Popular es la obligación legal para que Renfe recupere sus compromisos de puntualidad con los usuarios.

La portavoz popular recuerda que, a comienzos de 2024, el ministro Óscar Puente modificó el esquema de indemnizaciones por retrasos. El PP exige volver al sistema vigente hasta 2023, en el que se devolvía el 50% del precio del billete con retrasos a partir de 15 minutos (frente a los 30 minutos actuales) y se devolvía el 100% del importe del billete a partir de llegar el tren media hora tarde (frente a la hora y media actual).

Alicia García insiste en que esta medida busca que Renfe "se comprometa a recuperar su puntualidad y, por supuesto, si no que pague las penalizaciones oportunas a los usuarios del servicio de tren”. También destaca otras enmiendas dirigidas a mejorar las condiciones del sector del transporte, como la creación de aparcamientos seguros para que los camioneros puedan descansar por la noche, una reivindicación histórica del sector.