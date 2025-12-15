Preacuerdo entre Sanidad y los sindicatos para frenar la huelga prevista en enero

El Ministerio de Sanidad ha alcanzado un preacuerdo con las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación —SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde— para sacar adelante el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario. Según recoge y adelanta Europa Press, los sindicatos han trasladado su respaldo al texto y han descartado retirarlo, pese a las peticiones realizadas por varias comunidades autónomas gobernadas por el PP durante el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Como resultado de este entendimiento, las centrales sindicales han decidido suspender los paros convocados para el próximo mes de enero, una decisión que, según Sanidad, permitirá avanzar con mayor estabilidad en la tramitación de la reforma, tal y como ha recogido EP.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, el preacuerdo incorpora el compromiso de implantar una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales para el personal estatutario. Esta medida se aplicará en los términos que se determinen en los distintos ámbitos de negociación, teniendo en cuenta las necesidades organizativas y asistenciales de cada servicio de salud.

El texto también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. Además, se abre la puerta a la jubilación anticipada en aquellas categorías profesionales que reúnan las condiciones legales, siempre supeditada a la elaboración previa de un estudio global sobre las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Desde Sanidad precisan que aquellas materias que exceden las competencias del Ministerio y que, por tanto, no se incluyen en el Estatuto Marco, se abordarán a través de un acuerdo específico. Este documento tendrá como finalidad orientar futuras negociaciones para el diseño de un nuevo modelo retributivo común para todo el personal del SNS, según recoge Europa Press.

El departamento que dirige Mónica García ha valorado de forma “muy positiva” el preacuerdo alcanzado, al considerar que evidencia que el diálogo social es la vía adecuada para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y reforzar el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, el Ministerio ha reiterado su voluntad de seguir trabajando tanto con las organizaciones sindicales como con las comunidades autónomas para culminar una reforma que considera clave para el futuro del SNS.

Por su parte, los sindicatos del Ámbito de Negociación han confirmado el preacuerdo y han manifestado su confianza en poder cerrar un acuerdo definitivo con el Ministerio de Sanidad antes del próximo 23 de diciembre, según adelanta Europa Press.