El precio del alquiler en Salamanca vuelve a subir en 2025, pero más contenido que en el resto de la región

El precio de la vivienda en Castilla y León ha vuelto a aumentar un año más. En 2025, el precio por alquilar ha subido un 9,5 por ciento, llegando a alcanzar los 9,3 euros por metro cuadrado, según ha recogido Europapress.

En lo que respecta a Salamanca, el precio se sitúa muy por debajo de la media regional donde ha habido una subida del 8,4 por ciento, la menor de las subidas en Castilla y León.

El ranking queda en Salamanca de la misma forma: Burgos, un 12,5 por ciento más, seguida de Segovia, un 12,4 por ciento, Valladolid; un 11,5 por ciento; Soria, un 10,2 por ciento; Zamora, 9,9 por ciento; Palencia, 9,6 por ciento; Ávila, un 8,8 por ciento; León, un 8,7 por ciento y Salamanca, un 8,4 por ciento. Después, los precios más elevados se encuentran en Burgos, con 10,2 euros/metros cuadrados, seguida de Salamanca con 9,9 euros/metro cuadrado y Valladolid con 9,5 euros/metro cuadrado.

Del mismo modo, Zamora se ha mantenido como la provincia más económica con un precio de 7,1 euros por metro cuadrado, mientras que la más cara es Segovia con un precio de 12,4 euros.