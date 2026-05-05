El precio del alquiler sube en Salamanca, especialmente en los barrios obreros

La vivienda y el alquiler de la misma ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado en las últimas semanas. Ya sea por la prórroga de dos años que ha presentado el Gobierno (tumbada ya) o la escasez en algunos puntos de España, todo ha llevado al encarecimiento de las viviendas, incluso en los barrios que antes se consideraban obreros.

En un informe realizado por Idealista en el mes de abril, los diferentes barrios se han situado en precios por metro cuadrado muy similares, abarcando los 11,1 euros por metro cuadrado en el centro de la capital del Tormes, hasta los 9,9 euros por metro cuadrado en Garrido.

De este modo, ha cambiado totalmente el mercado de la vivienda tal y como lo conocíamos, donde en Salamanca sigue sin haber mucha presión como la vista en Barcelona o en Madrid, pero teniendo que optar muchas personas por compartir piso alquilando únicamente una habitación.

El distrito de Salamanca que más ha aumentado desde el pasado 2025 ha sido el barrio de la Prosperidad, donde el precio está en los 10 euros por metro cuadrado, con un incremento del 14,3 por ciento en tan solo un año.

En el siguiente escalafón en cuanto al aumento interanual del precio de alquilar una vivienda está el barrio Vidal, donde ha subido un 10,6 por ciento, estando el metro cuadrado en los 10 euros.

Otro de los barrios que siempre han sido obreros, sobre todo en sus comienzos, ha sido el de Pizarrales, donde no dista mucho el precio de alquilar una vivienda estando en los 10 euros el metro cuadrado, con un incremento del 8,3 por ciento.

Garrido ocupa el cuarto escalón incrementado un 8,2 por ciento desde 2025 con 9,9 euros por metro cuadrado. Quinto la Chinchibarra con un crecimiento del 7,6 por ciento hasta los 10 euros por metro cuadrado.

En el sexto lugar tenemos dos distritos, por un lado San José y por otro San Bernardo-Carmelitas-Campus, donde en ambos el precio está en los 10,3 euros por metro cuadrado yendo in crescendo con respecto a 2025 con un porcentaje del 6,9 por ciento superior.

Por último, al no haber datos del Rollo ni de La Salle-Vistahermosa, el Centro de Salamanca tiene la vivienda de alquiler más cara con 11,1 euros por metro cuadrado, aumentando como era de esperar ligeramente en un 6,9 por ciento.

Así pues, el paradigma es claro, al igual que ha ido creciendo el precio de alquilar una vivienda en España, también lo ha hecho en Salamanca, siendo la capital del Tormes uno de los lugares favoritos por los salmantinos y salmantinas de la provincia para vivir, a la espera de nuevos aumentos o no en los próximo meses.