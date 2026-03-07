El precio del diésel supera al de la gasolina en Salamanca y en la media nacional

Como cada vez que hay un conflicto, el precio de los combustibles ha comenzado a subir. Ahora mismo, sábado 7 de marzo, algo se ha hecho notar en esta subida: el precio del diesel ha superado al de la gasolina. Ya es una realidad en Salamanca y la media nacional arroja también el mismo dato.

En el caso de Salamanca, los datos comparativos recogidos por Facua, señalan que la gasolinera con los precios más bajos ofrece la gasolina 95 a 1.479 €/litro, mientras que el diesel está en 1.489 €/litro.

Esta diferencia, se hace aún más notable en los surtidores con el coste más alto, con cerca de 17 céntimos de diferencia: la gasolina más cara en Salamanca está a 1.678 €/litro y el diésel más caro sube hasta los 1.847 €/litro.

Facua señala que el precio medio de la gasolina a nivel nacional es de 1.611 €/litro, con un mínimo de 0.980 €/litro en la gasolinera más barata y 1.999 €/litro en la más cara. Mientras que en España el coste medio del diésel se sitúa en 1.670 €/litro, con un mínimo de 0.982 €/litro y un máximo de hasta 2.109 €/litro.