Los precios de la vivienda en Castilla y León suben un 13,6%, por encima de la media nacional

El precio de la vivienda en Castilla y León se disparó un 13,6% en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa el incremento en la Comunidad nueve décimas por encima de la media nacional.

Todas las comunidades autónomas registraron tasas anuales positivas. Las mayores subidas se observaron en Murcia, con un 14,6%, y en La Rioja y Aragón, ambas con un 13,7%. Por el contrario, los aumentos más moderados se dieron en Castilla-La Mancha (11,3%) y Cantabria (10,8%).

En la comparativa trimestral, la vivienda en la región se encareció un 4,4%, acumulando un incremento del 9% en lo que va de año.

Por tipo de vivienda, tanto la nueva como la de segunda mano experimentaron fuertes subidas. La vivienda nueva se encareció un 13,7% en Castilla y León, superando el 12,7% de la media nacional.

De manera similar, la vivienda de segunda mano vio crecer su precio un 13,5%, frente al 12,8% del conjunto de España.