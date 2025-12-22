Premios de más de 1.000 euros para los jóvenes artistas de Castilla y León

Los jóvenes de Castilla y León podrán recibir premios de más de 1.000 euros a través del programa 'Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León' que premian la creación artística y promocionan las obras de danza, teatro, microteatro, cine, pintura, las artes plásticas y visuales como la fotografía, escultura, letras, música, diseño de moda y joyería, bisutería y gastronomía.

Pueden participar los jóvenes que haya nacido o residan en cualquier municipio de Castilla y León o ser descendiente hasta segundo grado de castellanos y leoneses con independencia del lugar de nacimiento y residencia. Además, deben tener entre 16 y 30 años.

En el caso de los grupos formados por cuatro o más miembros, se admitirá que hasta un 25 por ciento de los componentes del grupo supere los 30 años.

Por cada una de las modalidades se otorgará un primer premio de 2.500 euros y un segundo premio de 1.000 euros. Igualmente, podrá proponerse la concesión de premios ‘ex aequo’, cuya dotación económica será objeto de reparto.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 2 de marzo de 2026.