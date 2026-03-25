La preocupación por el comportamiento violento de los menores propicia la campaña de la Policía Nacional “Somos su Mejor Red”

La campaña "Somos su Mejor Red" de la Policía Nacional viene propiciada por la preocupación existente debido al comportamiento violento de los menores y con el fin de proteger a los menores del en el entorno digital.

Fuentes policiales, indican que más de la mitad de los delitos de acoso entre menores se difunden en redes sociales, donde la violencia se graba, se viraliza y se convierte en contenido. El objetivo que se pretende alcanzar es impedir que esto se normalice. Por ello, esta iniciativa busca "visibilizar una forma de violencia cada vez más presente en el entorno escolar y digital", conocida como Happy Slapping, en un contexto en el que el acceso temprano a redes sociales y dispositivos móviles facilita la grabación y difusión inmediata de contenidos violentos.

El fenómeno del Happy Slapping, que significa “bofetada feliz”, surgió en el Reino Unido en 2005 y describe un fenómeno violento que se ha extendido en España durante los últimos años: grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla en internet a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, lo que supone un incremento del 8% respecto a 2022. En este mismo año se iniciaron 120 causas por homicidio o tentativa de homicidio cometidas por menores, un 18,8% más que en 2023, una evolución que la Fiscalía vincula a dinámicas de grupo y a una escalada en la gravedad de los comportamientos violentos entre jóvenes. También se alerta del aumento de delitos cometidos o difundidos por vía informática, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería

FundaciónSOL también participa en esta campaña, en la que señalan que "el Happy Slapping es un delito perpetrado no solo por el agresor, sino también por todos aquellos que graban, difunden o interactúan con el contenido violento publicado en redes"; además, insisten en que en el 61% de los casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, lo que evidencia la estrecha relación entre el ciberacoso y el bullying, una problemática en auge (solo en el año 2024 se registraron 1.196 casos de acoso escolar).

Entre las principales recomendaciones para poner fin a esta "moda", la policía aconseja lo siguiente: