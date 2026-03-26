Todo preparado para la Operación de Tráfico de Semana Santa 2026, que espera una disminución de desplazamientos en Salamanca

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene ya todo preparado para la Operación Especial de Tráfico de esta Semana Santa 2026, donde se espera que se superen los 1,8 millones de movimientos desde el 27 de marzo hasta el 6 de abril.

Hay dos fases previstas: la primera se iniciará el viernes 27 desde las 15:00 horas hasta las 00:00 horas del domingo 29 de marzo, bajo la previsión de 477.000 desplazamientos en todo Castilla y León; mientras, la segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

Por desplazamientos, Salamanca encara estos días festivos con una disminución de desplazamientos respecto a hace un año. En esta ocasión, se prevén 188.000, mientras que hace un año la DGT lo cifraba en 190.000 desplazamientos. Se trata de la tercera provincia de Castilla y León con menor número de desplazamientos junto con Palencia que espera los mismos que Salamanca.

Desplazamientos por provincias

Valladolid: 300.000

Burgos: 272.000

Segovia: 244.000

León: 225.000

Ávila: 207.000

Salamanca: 188.000

Palencia: 188.000

Zamora: 141.000

Soria: 113.000

Medidas para dar cobertura a la Operación de Tráfico

Tráfico ha establecido una serie de "medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico" para las que se cuenta con refuerzo de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT, entre ellos el Centro de Gestión de Trafico Norte ubicado en Valladolid y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias), así como de sus medios técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, se instalarán carriles reversibles mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Novedades

En cuanto a las novedades de este año, la DGT pone el foco en la primera Semana Santa con el funcionamiento de la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y que implique que el vehículo esté detenido y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

La DGT recuerda que en la Semana Santa del año pasado, a nivel nacional, fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas e insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación para escoger la ruta más segura.