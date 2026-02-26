La presencia de partículas de polvo africano en el aire se prolongará hasta el fin de semana

La Junta de Castilla y León ha informado este jueves que la presencia de partículas de polvo procedentes del norte de África en el aire de la comunidad se prolongará hasta al menos el fin de semana. La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 μg/m3 como media móvil de 24 h lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha realizado recomendaciones para intentar minimizar la afección de estas partículas, sobre todo en los grupos de población de riesgo o sensibles.

Así, si los niveles no son muy elevados (hasta regular) se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, se debe vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener, por ejemplo, enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.

Además, se recomienda también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.