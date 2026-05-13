Presentan cinco nuevos programas formativos de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, presenta Talemtun en el marco de Salamanca Tech Summit

Cinco nuevos programas formativos incluidos en la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech tendrán lugar durante el mes de mayo, en los que se incluyen una nueva edición del Centro de Alto Rendimiento Empresarial (CARE), otra de Coworking, el upskilling Impulso Intraemprendedor y los programas de Empleo Joven ‘Experto en posicionamiento web’ y ‘Técnico de laboratorio’.

El objetivo de estos programas que pone en marcha el Ayuntamiento de Salamanca, es ser "una herramienta clave para convertir el talento en oportunidades reales de empleo y emprendimiento".

Los programas 'Centro de Alto Rendimiento Empresarial' combinan talleres de asistencia obligatoria con sesiones grupales voluntarias y tutorías individuales que se ajustan a las necesidades específicas del participante.

La duración es de cinco meses y podrán participar profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de Salamanca. Es necesario inscribirse a través de este enlace.

El 19 de mayo dará comienzo la segunda edición del programa de coworking dirigido a emprendedores, que se podrá inscribir a través de este otro enlace.

Se desarrollará el upskilling Impulso Intraemprendedor mediante el que se pretende impulsar el intraemprendimiento para que los empleados detecten oportunidades y fortalezcan la empresa desde dentro. Las solicitudes se pueden realizar en la siguiente página web.

También se ofertan los programas de Empleo Joven ‘Experto en posicionamiento web’ y ‘Técnico de laboratorio’. Podrán participar jóvenes de entre 16 y 29 años, inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.