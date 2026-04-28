El presidente de la Audiencia de Salamanca, José Antonio Vega, opta a la reelección y comparece ante el CGPJ

Toma de posesión el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega, en la Audiencia de Salamanca. Foto de archivo

El actual presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega Bravo, se presenta de nuevo al cargo y comparecerá este martes ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el marco del proceso de renovación de distintas presidencias judiciales en España.

La comparecencia de Vega Bravo está prevista para las 12:30 horas y forma parte de una jornada en la que también intervendrán candidatos a presidir otros órganos judiciales relevantes, como los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y del País Vasco, así como varias audiencias provinciales y salas especializadas.

Durante estas intervenciones, los aspirantes expondrán su trayectoria profesional y sus propuestas para los respectivos cargos, en un proceso para definir el liderazgo de la judicatura en diferentes territorios.

En el caso de Salamanca, Vega Bravo acude como único candidato.