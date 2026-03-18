El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ya está en Salamanca y su comitiva genera una gran expectación

Un gran revuelo y expectación se ha generado a última hora de la tarde de este miércoles en Salamanca por la presencia de una imponente comitiva desde vehículos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una ambulancia o un microbús.

El motivo de tal despliegue es la llegada del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, que ha aprovechado que este jueves será investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, para degustar la gastronomía salmantina.

Una comitiva que ha partido del Aeropuerto de Matacán y ha llegado hasta la plaza del Poeta Iglesias, motivo por el que cientos de curiosos se han acercado al lugar.

Cabe recordar que Sergio Mattarella será investido doctor honoris causa en un acto que comenzará a las 12:00 horas en el Paraninfo de las Escuelas Mayores y que estará presidido por el Rey Felipe VI.

Además de la presencia de SM el Rey Felipe VI, el acto contará con la asistencia del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La sesión se desarrollará conforme al antiguo ceremonial en latín y contará con la intervención del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, así como del catedrático emérito honorífico y padrino, Vicente González.