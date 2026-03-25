Previstas obras "de emergencia" en la A-62 y la A-66 para reparar los daños causados por las borrascas de los últimos meses

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tienen previstas obras "de emergencia" en la A-62 y la A-66 para reparar los daños causados por las borrascas y temporales registrados en diciembre, enero y febrero en varias carreteras de Castilla y León.

En concreto, en Salamanca se prevé que las obras afecten desde el kilómetro 299,2 al 316,3 de la A-62 y del 347,39 al 424, 995 en la A-66. En total, se invertirán 4,9 millones de euros para 94,7 kilómetros.

Las actuaciones, según recoge la Agencia Ical, se ejecutarán de forma localizada en los subtramos que presentan mayor deterioro, pudiendose realizar cortes de carril y/o de calzada. Según avancen los trabajos podrá cortarse un carril en una calzada, un carril en ambas calzadas de forma simultánea o, en su caso, la calzada completa, canalizando el tráfico por el carril o la calzada contigua, según proceda.

Fuentes del departamento de Óscar Puente, también apuntan que "no se prevén afectaciones los fines de semana ni los días festivos" y que la finalización de las obras se estima para el mes de junio.

En lo que respecta a la Comunidad, está previsto que se rehabiliten los firmes de 2.015 kilómetros de carretera, cuyas obras ya han comenzado en varias carreteras de las provincias de Ávila (N-110 y enlace con AV-20, N-501 y N-502); Burgos (BU-30, BU-30R, N-122, N-627, N-234 y N-234A); León (N-601 y N-120); Palencia (A-67); Segovia (N-110 y N-603); Soria (A-15, N-122 y N-113) y Valladolid (A-11, VA-30, A-62 y A-6).

Las carreteras de Castilla y León que estarán en obras

En la provincia de Ávila se actuará en la A-50, del kilómetro 0,84 al 54,45; en la AV-20, hasta el kilómetro 9,66; la N-403, del kilómetro 70,97 al 177,4; la N-110, del kilómetro 226,75 al 249,05 y del 262,6 al 352,04; la N-502, del kilómetro 6,21 al 85,3, y en la N-501, del kilómetro 1,65 al 48,71. En Burgos, en la BU-30, hasta el kilómetro 25,97; la BU-30R, del kilómetro 9,583 al 10,479; la A-62, del kilómetro 8,9 al 40,7; la N-627, del kilómetro 21,49 al 58,58; la N-629, del kilómetro 1,3 al 4,105; la N-234, del kilómetro 408,41 al 482,05; la N-234A, del kilómetro 435,75 al 439,6; la N-122, del kilómetro 248,225 al 259,87; la N-120, del kilómetro 53,227 al 106,6, y la N-620A, del kilómetro 7,35al 12,05.

En la provincia de León, se intervendrá en la A-6, del kilómetro 277,3 al 371,5; en la N-120, del kilómetro 313,9 al 347,2; en la N-601, del kilómetro 274,9 al 322,2; en la N-625, del kilómetro 99,16 al 122, y en la N-621, del kilómetro 12,4 al 25,5, y en Palencia, en la A-67, del kilómetro 78,54 al 117,148.

En Segovia, Transportes actuará en la N-VI, del kilómetro 63,25 al 108,7; en la N-110, del kilómetro 187 al 219,5, y en la N-603, del kilómetro 69 al 91. En Soria, se prevén obras en la A-15, en un tramo de 56,65 kilómetros y entre el punto kilométrico 98,125 al 107,44; en la SO-20, del kilómetro 0,88 al uno y del kilómetro 9,28 al 21,2; en la A-11, del kilómetro 61,75 al 61,85; en la N-111, del kilómetro 218,1 al 221 y del kilómetro 228,9 al 248; en la N-113, del kilómetro 51,9 al 52,31; en la N-122, del kilómetro 97,12 al 144,054 y del kilómetro 158,6 al 245,59; en la N-234, del kilómetro 363,2 al 405,6, y en la N-II, del kilómetro 141,82 al 163,63.

En la provincia de Valladolid, el Ministerio contempla renovaciones en la A-11, del kilómetro 393,9 al 412,1; en la A-6, del kilómetro 110,348 al 262,675; en la VA-30, del kilómetro 12,5 al 15,5; en la A-62, del kilómetro 100,875 al 192,85; en la N-601, del kilómetro 193,87 al 269,55, y en la N-610, del kilómetro 38,33 al 74,67. En Zamora, se actuará en la N-610, del kilómetro 74,67 al 99; en la N-122, del kilómetro 460,2 al 535; en la A-66, del kilómetro 268,7 al 277,18; en la A-11, del kilómetro 414,7 al 467,8; en la ZA-12, del kilómetro 2,266 al 3,785, y en la A-52, del kilómetro 32 al 112,1.