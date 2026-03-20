Arranca la primavera en Salamanca

La primavera de 2026 ya está aquí. Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la nueva estación ha comenzado oficialmente este viernes 20 de marzo a las 15:46 horas, hora peninsular. Este periodo de transición, que marca el renacer de la naturaleza en el hemisferio norte, se extenderá durante aproximadamente 92 días y 18 horas, despidiéndose el próximo 21 de junio para dar paso al verano.

El fenómeno que da el pistoletazo de salida es el equinoccio de primavera, el instante preciso en que la Tierra se sitúa en un punto de su órbita donde el centro del Sol cruza el ecuador celeste. Durante esta jornada, la duración del día y la noche prácticamente coinciden en todo el planeta. A partir de este viernes, los ciudadanos notarán cómo las tardes se alargan a pasos agigantados.

En cuanto al calendario civil, este 2026 mantendrá el tradicional cambio de hora para adaptarse al horario de verano. Tendrá lugar el último domingo de marzo, el día 29, momento en el que habrá que adelantar los relojes: a las 2 de la madrugada pasarán a ser las 3. Además de este ajuste horario, los amantes de la astronomía tienen citas ineludibles con la Luna llena, que iluminará el cielo el 3 de abril, el 1 de mayo y el 31 de mayo.