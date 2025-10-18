El primer premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros al décimo, cae en Salamanca

La suerte ha visitado este sábado la provincia de Salamanca, donde el Primer Premio del Sorteo de la Lotería Nacional, dotado con 600.000 euros al número y con 60.000 euros al décimo, ha caído en el 70.504.

El punto afortunado ha sido la administración de lotería situada en la calle San Pablo, 6 de la capital salmantina. El 70.504 ha sido un número muy repartido, llevando también la fortuna a localidades como Baza (Granada), Coslada (Madrid) y El Cantillo (Sevilla), además de haber sido vendido a través de los canales online.

El Segundo Premio de 120.000 euros, muy repartido

El Segundo Premio, que asciende a 120.000 euros al número, ha correspondido al 02.133.

Este premio ha estado muy distribuido por la geografía española. La fortuna ha sonreído a Benavente (Zamora), Madrid, Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Teruel, Anna y Mislata (ambas en Valencia) y la propia capital valenciana.

La Lotería Nacional de este sábado ha dejado un rastro de alegría y premios en múltiples provincias, destacando la celebración en la ciudad charra.