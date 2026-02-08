Las primeras águedas inclusivas en Salamanca: "Nos sentimos orgullosas de lo que somos"

Las águedas, la celebración donde las mujeres mandan, se vivieron en Salamanca este sábado 7 de febrero de una forma mucho más especial con una jornada inclusiva, adaptada a la lengua de signos y con un programa pensado para la accesibilidad sensorial, que permitió el disfrute de esta tradición en igualdad.

La fiesta grande en honor a Santa Águeda tuvo el lugar el pasado día 5, donde muchos pueblos de la comunidad de Castilla y León, especialmente, y en particular de Salamanca, protagonizaron una jornada repleta de actividades con la tradicional misa y procesión, junto a una comida de convivencia y el momento más especial, la entrega del bastón de mando por parte de los alcaldes, pasando por otros rituales como el baile de la bandera en lugares de la Sierra de Francia, donde esta fiesta adquiere mayor atractivo dentro de la provincia salmantina al seguir rindiendo culto a una tradición legendaria.

Santa Águeda procesionando en Salamanca | Salamanca24horas

Sin embargo, no todas las mujeres de Salamanca pudieron disfrutar de este día que también les pertenece. Pensando en todas aquellas féminas que conviven diariamente con una discapacidad, en este caso auditiva, nació la idea de organizar una jornada paralela a la del día 5 de febrero y exclusiva para todas aquellas mujeres con deficiencias auditivas postlocutivas; una pérdida de audición que ocurre cuando ya se ha adquirido el lenguaje oral.

Usuarias del Centro Cultural de Sordos de Salamanca

La promotora de este evento es Conchi del Álamo Díaz, natural de Salamanca, que con 6 años perdió la audición y que actualmente convive con un implante Baha (Bone Anchored Hearing Aid), un dispositivo colocado en el hueso detrás de la oreja que se integra en el cráneo mejorando la audición. Ha sido ella quien ha tomado la iniciativa y se ha puesto en contacto con las asociaciones SADAP (Asociación de Personas con Deficiencias Auditivas Postlocutivas de Salamanca) y el Centro Cultural de Sordos de Salamanca, del que es socia, para celebrar un día de las águedas adaptado para unas 50 mujeres que acudieron de diferentes partes de Castilla y León.

En concreto, participaron mujeres de Ávila, Burgos y Valladolid, a las que se unieron unas 30 procedentes de Salamanca, asistiendo unidas al acto de entrega del bastón y a una posterior comida con actividades y juegos incluidos.

Conchi del Álamo Díaz recibiendo el bastón de mando como aguedera mayor en el Centro Cultural de Sordos de Salamanca

La aguedera mayor que ha recibido el bastón de mando, de la mano del presidente del Centro Cultural de Sordos de Salamanca, Matías, ha sido justamente Conchi en reconocimiento a la impulsión de este día que ha adquirido una gran importancia al ser la primera vez que se organiza en nuestra ciudad. La idea, según relataba a este medio Conchi, es disfrutar unidas de una jornada como esta, en la que en este caso no han ido ataviadas con el traje típico para esta celebración, pero sí luciendo como detalle una flor con un significado de unión y una dedicatoria personal de cada una.

Durante la entrega del bastón de mando, Conchi se ha mostrado orgullosa de este "regalo" tras el que ha declarado que “hoy mandamos nosotras, decidimos nosotras y ponemos los límites nosotras. Que nadie se asuste, que lo hacemos con alegría, con cabeza y con mucho arte porque las mujeres sabemos celebrar, cuidar y también gobernar”. Todo ello, antes de pronunciar las famosas palabras: “¡Que viva Santa Águeda y que vivan las mujeres hoy y siempre!”.

A través de la lengua de signos, las asistentes han disfrutado de un día de convivencia en honor a Santa Águeda, celebrando ‘sin barreras’ una fiesta arraigada a esta provincia desde hace cientos de años, en la que han expresado que “nos sentimos orgullosas de como somos y felices de volver a estar unidas”. Asimismo, se han mostrado “ilusionadas”, lanzando un importante mensaje para la sociedad, con el fin de crear conciencia para que tradiciones como las águedas se adapten a todas aquellas personas que conviven con una discapacidad.