Primeras ponencias del Congreso Nacional del Lupus que se celebra en Salamanca

El médico internista del Hospital Universitario de Salamanca y presidente del Comité Científico, Antonio Chamorro, ha inaugurado las ponencias de la primera jornada del XXIII Congreso Nacional del Lupus. En su intervención, el doctor ha destacado la importancia de que los pacientes conviertan a sus médicos en referentes acerca de la enfermedad y que estos se apoyen las asociaciones de ayuda mutua. “Nadie mejor que otra paciente te puede entender, incluso a veces mejor que tu propio médico”, afirmó el presidente.

Otro de los puntos clave que ha señalado Antonio Chamorro, desde el punto de vista de los pacientes, es aprender a vivir con la enfermedad. “Hay que luchar contra el lupus, pero también hay que adaptarse a la enfermedad”, explicó. Se trata de una enfermedad crónica en la que el paciente debe conocer cómo hacer frente y lidiar con los brotes que le provoque. Actualmente, se están desarrollando investigaciones de nuevos tratamientos que pueden llevar a una cura, sin embargo, el doctor ha expresado que “de momento, hay que ser cautos”.

La astenia o cansancio es uno de los síntomas más frecuentes y difíciles de sobrellevar en diversas enfermedades como el lupus, pero existen estrategias que permiten sobreponerse a ella. El doctor Chamorro recomienda aprender a reconocer la fatiga y darle al cuerpo el descanso necesario, especialmente durante los brotes, donde dormir lo suficiente o incluso incluir una siesta diaria puede marcar la diferencia. También se debe modificar la agenda y reestructurar las prioridades, adoptar una conducta anticipativa y aceptar ciertas limitaciones sin dejar de lado los roles personales y sociales. En cuanto a la actividad física, se sugiere caminar una hora al día o practicar taichí, pilates, yoga, siempre y cuando no haya un brote activo, y llegar hasta el límite propio sin forzar el organismo.

Durante la intervención, el doctor ha aportado una serie de consejos de vida generales para cuidar el lupus, dado que, al tratarse de una enfermedad crónica, “no se trata únicamente de aceptarla, sino de cuidarla”. En primer lugar, ha remarcado la importancia de llevar un estilo de vida saludable, en el que se engloba mantener una dieta adecuada, evitando tóxicos, azúcar o grasas, realizar ejercicio físico moderado, proporcionar al cuerpo el descanso necesario, especialmente durante los brotes, o evitar la exposición al Sol. A estas pautas ha añadido la sugerencia de reestructurar las prioridades para evitar que el estrés se apodere del paciente, dado que puede desencadenar un brote.

En cuanto a la relación del paciente con la parte más médica del tratamiento, el doctor Chamorro incidió en la importancia de “cumplir con los deberes” acudiendo a la cita con el doctor en la fecha prevista y realizarse los análisis necesarios. Asimismo, ha señalado la importancia de no caer en una mala adherencia al tratamiento, consistente en dejar de tomar la medicación o tomarla de forma irregular. Los especialistas advierten que existen ciertos síntomas de alarma que requieren atención médica inmediata. Entre ellos se encuentran la aparición de nuevas lesiones en la piel, dolores articulares o rigidez, aftas bucales, fiebre o febrícula sin causa aparente, así como la presencia de orina espumosa o con sangre. El doctor Chamorro subraya que, ante cualquiera de estos signos, es fundamental acudir a un profesional de la salud para una valoración adecuada.