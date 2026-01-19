La Primitiva reparte 10.000 euros en Salamanca

La Primitiva ha vuelto a repartir suerte en Salamanca, en esta ocasión con un boleto de segunda categoría que ha dejado en la capital del Tormes un jugoso premio de 10.000 euros.

Según han informado desde Loterías y Apuestas del Estado, el boleto se ha expedido en el paseo de la estación sin número, en la administración situada en la estación de trenes de Salamanca.

Además, otros tres acertantes de segunda categoría podrán disfrutar de 10.000 euros cada uno, en Sanlúcar de Barrameda, en Alginet y en Hernani. Los números han sido el 15 39 27 16 37 23, el reintegro el 13 y el complementario el 2. El Joker ha sido el 0684105.