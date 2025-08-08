¿De dónde proceden la mayor parte de extranjeros que eligen Salamanca para vivir?

La población española aumenta en casi 120 mil personas durante el segundo trimestre de este 2025. Así lo destacan datos del portal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado a fecha de este 8 de agosto con un registro de 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, marroquí y venezolana, donde Aragón, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares experimentaron los picos más altos de población, con porcentajes entre el 0,42 y el 0,91 por ciento entre el primer trimestre de este 2025 y el cuarto trimestre de 2024. En este aspecto, la evolución de la población en Castilla y León es del 0,15 por ciento.

Prácticamente en la misma sintonía que a nivel nacional se encuentra la provincia de Salamanca, donde a fecha de 1 de julio, los datos proporcionados por el INE, que en este caso datan del 1 de enero de 2024, advierten un incremento de la población respecto a la de 2023. En 2024 se registraba un total de 327.552 personas, 463 más que en 2023.

Estos mismos datos del INE subrayan que respecto al flujo de inmigraciones procedentes del extranjero, es decir entradas de personas al país, la nacionalidad que encabeza su presencia en Salamanca, siendo el mayor número de inmigrantes que han escogido la provincia salmantina para emprender un mejor futuro, es Perú con 240 migraciones, Venezuela (180) y Colombia (160), que corresponden al segundo trimestre de este año. Las mismas nacionalidades se llevan repitiendo desde el primer trimestre de este año y también se corresponden con los datos de hace dos años.

Flujo de inmigraciones procedentes del extranjero en el segundo trimestre de 2025 en Salamanca | Fuente: INE

De Perú, Venezuela y Colombia fueron el mayor número de personas que salieron de nuestra ciudad en este segundo trimestre de 2025 para poner rumbo al extranjero. A mayores de estos tres países, poniendo el foco en las salidas de personas de la ciudad hacia el extranjero, a los colombianos y peruanos se suman los rumanos en el primer trimestre de este 2025 como las principales nacionalidades que pusieron rumbo al extranjero; mientras que en julio de 2024 el mayor número de personas que salieron fueron de nacionalidad ucraniana, española y peruana; y en 2023 marroquí, española y ucraniana.

A nivel de Castilla y León, el mayor número de migraciones procedentes del extranjero en la actualidad pertenecen a personas con nacional colombiana, venezolana y peruana, coincidiendo en este aspecto con los datos que afectan a Salamanca, mientras que en el caso de las nacionalidades que más rumbo ponen al extranjero proceden de Colombia, España y Marruecos.

Ampliando el abanico al resto de las provincias que constituyen la Comunidad las principales nacionalidades de los inmigrantes que llegan son: a Ávila personas de nacionalidad colombiana, peruana y marroquí; a Zamora venezolanos, colombianos y españoles de otros puntos del país; a León colombianos, venezolanos y marroquíes: a Soria venezolanos, argentinos y colombianos; a Segovia colombianos, venezolanos y peruanos; y a Palencia colombianos, peruanos y marroquíes igual que en Burgos y Valladolid.

Evolución de la población por comunidades y ciudades autónomas | Fuente: INE

Finalmente, la población residente en Salamanca, según datos a 1 de enero de 2024, por sexo y nacionalidad es de 149.196 hombres de nacionalidad española; 2.671 que pertenecen a países de la Unión Europea donde no se incluye a España; 1.631 pertenecientes a África; 211 a América del Norte; 960 al Centro de América del Norte y Caribe; 3.358 a Sudamérica; 645 a Asia; 7 a Oceanía y 15 personas apátridas, es decir personas que no son consideradas ciudadanas por ningún estado según su legislación. En el caso de las mujeres que habitan en Salamanca son 157.838 las que tienen nacionalidad española; 2.973 europea; 1.121 africana; 271 de América del Norte; 1.424 del Centro de América y Caribe; 4.486 de Sudamérica; 735 de Asia, 2 de Oceanía y 8 consideradas como apátridas.

Los datos de la población a nivel nacional indican que el crecimiento poblacional de España en este segundo trimestre de 2025 se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Más específicamente, el INE expone que “el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534”.