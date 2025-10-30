El profesorado de Salamanca cobrará la mejora retributiva el próximo mes

La Junta de Castilla y León ya ha realizado los pagos de las mejoras retributivas del profesorado de la región, tras el acuerdo al que llegaron con CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT-SP y de CCOO. Un complemento que percibirán los profesores y maestros del cuarto y quinto sexenio, además de los directivos de los centros rurales agrupados.

De este modo, los docentes de los centros públicos no universitarios que no han podido acceder a la carrera profesional cobrarán la cuantía de forma retroactiva, incrementando la misma en 2.100 euros.

Asimismo, desde el 1 de septiembre ya han percibido el plus en el kilometraje, además de reforzar los diferentes equipos de orientación en 18 profesionales más. Por otro lado, también han comenzado a impartirse en algunos centros los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing, creando de este modo diferentes departamentos económicos.

La Junta de Castilla y León, además, también ha explicado que desde la Consejería de Educación se va a continuar trabajando de la mano con los sindicatos, abordando en un futuro la reducción del horario lectivo para las personas mayores de 55 años.