El profesorado de Salamanca cobrará la mejora retributiva el próximo mes
Además, también percibirán una mayor cuantía por kilometraje para aquellos docentes que tengan que desplazarse hasta el centro educativo
La Junta de Castilla y León ya ha realizado los pagos de las mejoras retributivas del profesorado de la región, tras el acuerdo al que llegaron con CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT-SP y de CCOO. Un complemento que percibirán los profesores y maestros del cuarto y quinto sexenio, además de los directivos de los centros rurales agrupados.
De este modo, los docentes de los centros públicos no universitarios que no han podido acceder a la carrera profesional cobrarán la cuantía de forma retroactiva, incrementando la misma en 2.100 euros.
Asimismo, desde el 1 de septiembre ya han percibido el plus en el kilometraje, además de reforzar los diferentes equipos de orientación en 18 profesionales más. Por otro lado, también han comenzado a impartirse en algunos centros los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing, creando de este modo diferentes departamentos económicos.
La Junta de Castilla y León, además, también ha explicado que desde la Consejería de Educación se va a continuar trabajando de la mano con los sindicatos, abordando en un futuro la reducción del horario lectivo para las personas mayores de 55 años.
También te puede interesar
Lo último