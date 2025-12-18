El profesorado de Salamanca podrá solicitar el acceso a la carrera profesional horizontal de grado I del 7 de enero al 9 de febrero

Los interesados deberán completar el formulario que estará disponible en la sede electrónica de la Administración y en el Portal de Educación

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, ha convocado este jueves el procedimiento ordinario de acceso a la carrera profesional horizontal, categoría profesional I, correspondiente al año 2025, dirigida a personal docente, funcionario o laboral que preste sus servicios en centros públicos de enseñanza no universitaria o administrativos.

El plazo fijado en el Boletín Oficial de Castilla y León para presentar las solicitudes es del 7 de enero al 9 de febrero de 2026, ambos incluidos. Los interesados deberán completar el formulario que estará disponible en la sede electrónica de la Administración y en el Portal de Educación.

Quedan excluidas de la convocatoria aquellas personas a las que ya se les haya reconocido la categoría profesional I en los anteriores procesos, mientras que los docentes que no deseen acceder a dicha carrera continuarán percibiendo el complemento de formación permanente o sexenio.

