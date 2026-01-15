Los profesores de Castilla y León alertan del aumento de agresiones recibidas por parte del alumnado

Los profesores de Castilla y León a través de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios Públicos (STECyL-i) denuncian el aumento de agresiones por parte del alumnado.

Según los datos, el 82,32% del profesorado encuestado en Castilla y León asegura percibir un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, frente a la media estatal, situada en el 83,15%.

Este estudio se basa en miles de encuestas realizadas al profesorado de enseñanza pública, que revelan unos resultados que reflejan una realidad preocupante "con indicadores que confirman un escenario de creciente dificultad para el desarrollo de la labor docente".

El 77,49% del profesorado de Castilla y León valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado, en comparación con la media estatal (82,62%). En relación con las agresiones por parte del alumnado, el 82,32% del profesorado de Castilla y León percibe un aumento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas, una percepción que se sitúa frente a la media estatal (83,15%). De igual manera, el 76,76% del profesorado de Castilla y León se muestra de acuerdo con la afirmación de que se están incrementando las agresiones verbales y/o físicas por parte de las familias, un dato que se compara con el promedio estatal (76,66%) y que contribuye a incrementar la tensión diaria en los centros educativos de la comunidad.

Desde STECyL-i advierten de que esto "tiene un impacto directo en la salud del profesorado".

Los ratios elevadas y la burocracia excesiva son otro de los temas destacados en este informe, donde el 90,16% del profesorado de Castilla y León se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso, en comparación con la media estatal (91,83%). A esta situación se suma una sobrecarga burocrática que el 94,40% del profesorado de Castilla y León considera asfixiante y perjudicial para su labor docente, en relación con la media estatal (95,74%).

En el ámbito salarial, el 92,88% del profesorado de Castilla y León considera que su salario no se ha revalorizado lo suficiente conforme al IPC, en comparación con el 91,89% estatal, mientras que el 90,60% estima que el salario docente actual no es el adecuado, frente al promedio estatal (88,34%).