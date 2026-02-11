Los profesores Juan Belda, Matthias Lutz- Bachmann y Virginia Aspe, nombrados Huéspedes Distinguidos en el marco del V Centenario de la Escuela de Salamanca

Los profesores Juan Belda, Matthias Lutz- Bachmann y Virginia Aspe han sido nombrados Huéspedes Distinguidos este miércoles en el Ayuntamiento, coinciciendo con la tercera jornada del congreso internacional 'La Escuela de Salamanca: pasado, presente, futuro. V Centenario de la Escuela de Salamanca (1526-2026)'.

Juan Belda es pionero en los estudios sobre la Escuela de Salamanca y publicó la primera gran monografía moderna dedicada íntegramente a esta corriente de pensamiento en 2000; Matthias Lutz-Bachmann, catedrático de Filosofía en la Universidad Goethe de Frankfurt, ha desarrollado un trabajo decisivo para situar a la ciudad charra en el centro del debate académico y mundial; mientras que Virginia Aspe se erige como una de las grandes especialistas en la recepción de la Escuela en el continente americano.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha señalado que la amplía programación diseñada para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca ayuda a saldar "la deuda histórica con la corriente de pensamiento más influyente de la historia".