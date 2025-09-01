Un programa facilitará la contratación de 135 jóvenes en ayuntamientos de la región

Castilla y León pondrá en marcha una nueva edición del Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la Comunidad. El plan cuenta con un presupuesto de 4,8 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y permitirá la contratación de al menos 135 jóvenes durante un año.

Los beneficiarios serán desempleados de entre 18 y 30 años, inscritos en el Servicio Público de Empleo y en el Sistema de Garantía Juvenil, con estudios universitarios o de Formación Profesional de grado medio o superior finalizados. Los contratos se formalizarán a jornada completa y tendrán un carácter formativo, permitiendo a los participantes adquirir experiencia laboral vinculada a su nivel académico.

Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes podrán solicitar la subvención para un máximo de seis contratos. La ayuda cubrirá íntegramente los costes salariales y de Seguridad Social, con cuantías que oscilan entre los 23.240 y 34.860 euros anuales por contrato, en función del grupo de cotización.

El periodo subvencionable se extenderá del 15 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2026. Las solicitudes podrán presentarse desde mañana, con un plazo de 15 días hábiles, y se resolverán por orden de llegada hasta agotar el crédito disponible.