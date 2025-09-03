El programa de ludotecas de Salamanca aumenta en 600 sus plazas para facilitar la conciliación familiar durante el curso 2025/2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado el nuevo programa de ludotecas que se desarrollará durante el curso 2025/2026. "Lo potenciamos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar", ha destacado Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad. En pos de que nadie "se quede sin él", se han incluido 600 plazas más respecto al curso anterior para sumar un total de 2430.

El programa está destinado a menores de 3 a 8 años, aunque en el Centro de Acción Social (CEAS) Rollo-Puente Ladrillo se ha elevado de 6 a 12 para responder a las necesidades de las familias del barrio. "Pueden aprovechar la estancia para seguir aprendiendo. A través de actividades lúdicas se fomentan la diversión y el entretenimiento al tiempo que se favorece el desarrollo personal y social bajo principios como la tolerancia, el respeto, la igualdad y la cooperación", ha añadido.

Aquellos con necesidades educativas especiales que cursen estudios en un centro educativo ordinario también podrán participar, siempre y cuando dispongan de la capacidad funcional y el nivel de autonomía suficiente para participar en las actividades planificadas en el programa de ludotecas. Los inscritos contarán con el apoyo de un monitor especializado.

Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad | S24H

Los pequeños tienen la posibilidad de acudir dos días a la semana (de lunes a jueves en horario de tarde) a alguno de los CEAS repartidos por la ciudad: Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires. El único requisito es que los participantes y sus progrenitores o responsables legales estén empadronados en la localidad de Salamanca en el momento de efectuar la solicitud.

Inscripciones

El plazo de inscripción comienza este jueves, 4 de septiembre, y finaliza el día 15. Las solicitudes deberán presentarse de manera electrónica a través del formulario disponible en la web https://programasbienestarsocial.com/. También se podrá llamar al teléfono 900 55 00 10 para pedir cita y que el propio personal técnico en animación sociocomunitaria de un CEA realice la matriculación presencial a las familias que lo requieran. El precio es de 7 euros al mes por participante.

En caso de que las solicitudes superen las plazas ofertadas, se realizará un sorteo. Tendrán prioridad las familias en situación de vulnerabilidad, las monoparentales cuyo progenitor desempeñe una labor; y las unidades familiares en las que los responsables del menor trabajen presencialmente. Todo ello se deberá acreditar con la documentación pertinente.