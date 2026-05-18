Programa de Retención de Talento impulsa la inserción laboral con prácticas remuneradas

Los alumnos de Formación Profesional con mejores expedientes académicos en Salamanca podrán optar a una de las diez plazas de prácticas remuneradas convocadas para titulados del curso 2025/2026 en centros públicos y concertados de la ciudad. El programa permitirá a los estudiantes seleccionados realizar prácticas durante seis meses tanto en empresas privadas como en diferentes departamentos municipales, con el objetivo de favorecer su incorporación al mercado laboral y ofrecer una primera experiencia profesional vinculada a sus estudios. Desde su puesta en marcha en el curso 2019/2020, este programa ya ha beneficiado a más de cincuenta estudiantes de Formación Profesional. La convocatoria ha sido presentada en la mañana de este lunes en un encuentro informativo con alumnos de ciclos formativos en el que participó el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo.

El porgrama está dirigido a alumnos de una amplia variedad de ciclos formativos, entre ellos gestión administrativa, administración y finanzas, asistencia a la dirección, desarrollo de aplicaciones web, sistemas microinformáticos y redes, automoción, instalaciones eléctricas y automáticas, mantenimiento electrónico, proyectos de edificación, dietética, educación infantil, emergencias y protección civil o atención a personas dependientes, entre otros. Además, la iniciativa también incluye perfiles relacionados con artes gráficas, telecomunicaciones, climatización, instalación y amueblamiento, mediación comunicativa, animación sociocultural y turística o enseñanza y animación sociodeportiva. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 31 de julio a través de la página web www.ciudaddesaberes.es.