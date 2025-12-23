El programa de Salamanca que ayuda a los mayores a pasar una Navidad en compañía: “Si no fuera por ellas, estaría criando malvas”

La Navidad no se celebra para todo el mundo por igual, a algunos les encanta que sea un acontecimiento familiar mientras que otros prefieren que sea un evento más personal, con ausencia de celebración y sin grandes lujos. Algo que está muy claro es que se elija la opción que se elija, son decisiones respetables.

En cuanto a la primera de las mencionadas anteriormente, hay personas que por azar del destino no pueden celebrar la Navidad y cualquiera de estas fechas en compañía de nadie, lo que ha hecho que desde el Ayuntamiento de Salamanca se pueda combatir este problema, sobre todo en personas mayores.

A raíz de la pandemia y la soledad que sentían muchas personas al tener que estar totalmente aisladas en casa, el consistorio buscó una solución directa y eficaz, Salamanca Acompaña, un programa que ha ido creciendo a lo largo de los años para llevar esa calidez familiar a las personas que más lo necesiten.

Yaiza Hernández es la coordinadora y una de las trabajadoras sociales de este programa, una de las seis personas, junto a otra trabajadora social y otras cuatro educadoras sociales, que realizan un servicio de calidad a las personas mayores de 60 años para ‘curar’ ese sentimiento de soledad no deseado, así como el aislamiento social para todo aquel que esté empadronado en Salamanca.

Como ha explicado a SALAMANCA24HORAS, se busca “revertir esa situación, ese sentimiento de soledad o de aislamiento que puede venir dado por diferentes circunstancias”. Además, destaca que existen todo tipo de perfiles, incluso con sentimiento de soledad conviviendo en unidades familiares, lo que hace que la cantidad de soluciones que se den sean de un amplio abanico.

Buscar el camino para cada persona puede tornarse complicado, pero al haber un equipo multidisciplinar que trata cada uno de los ámbitos, hace que por medio de atenciones individuales, llamadas, visitas domiciliarias o incluso en los centros municipales, se llegue a conocer bien a la persona y, por supuesto, sus necesidades.

Cada año se introducen novedades, y como explica Yaiza, este se ha introducido las excursiones por la provincia de Salamanca para así no solo realizar actividades individuales, sino fomentar el encuentro con otras personas y así conocer a otros salmantinos y salmantinas con mismos gustos.

Asimismo, cabe destacar que al ser cada persona un mundo, los tiempos para cada una son diferentes: “Hay a algunas que les cuesta más y otras que les cuesta menos. A algunos el programa les sirve a los meses y otros a los años. Tenemos un plan de intervención para cada uno porque nos centramos en la propia persona, en lo que quieran hacer y en sus intereses y necesidades”.

Socializar con otras personas para ‘erradicar’ la soledad

Una de las claves del programa, como se comentaba anteriormente, es el hecho de saber que poder hablar con otras personas o simplemente conocer a salmantinos y salmantinas con gustos afines ayuda y mucho a paliar la soledad, con planes conjuntos incluso o, quien sabe, con nuevas amistades que se forjen en Salamanca Acompaña.

Según ha indicado Yaiza, esto hace que el propio pensamiento cambie radicalmente: “Si viene un usuario y dice ‘tengo algo en común con esta persona’, muchos acaban pensando que el programa sirve. Lo principal es que llegan a compartir gustos similares”.

En la actualidad han llegado a atender a unas 300 personas, llegando a final de año a unas 370 con la Navidades de por medio y siendo una fechas complicadas para muchas personas que ven cómo se pasa en soledad y sin la compañía de los seres queridos, en muchos casos porque viven lejos y por cuestiones laborales.

Así pues, con las actividades que se organizan, reuniones, excursiones por la capital y provincia… se crea un ambiente agradable en el que todo aquel que se acerque o pregunte por esta iniciativa tendrá acogida, viendo como el número va en aumento año a año.

¿Cómo se llevan unas Navidades en soledad y como aporta esta ayuda Salamanca Acompaña?

Según ha explicado la coordinadora de este programa, no solamente se da una atención personalizada, sino que se llegan a realizar visitas durante estas fechas y sobre todo en los días días marcados. Además, destacan personas que han logrado combatir esta soledad en momentos donde no les ha llegado una sola llamada, y "todo gracias a nuestro equipo".

Asimismo, Hernández ha hecho hincapié en que “hay personas a las que no les gustan estas fechas y eso también lo tenemos en cuenta. Muchos nos dicen que para ellos es una noche más, cenando y yéndose a la cama. Nosotros intentamos tener detalles”, pero siempre respetando los gustos de cada uno de los usuarios.

A pesar de ser unos días complicados, siempre intentan buscar ese pequeño rayo de esperanza que ayude a las personas mayores de Salamanca: “Son fechas diferentes por el sentimiento, por lo que acarrea y por lo que recuerdan de antes. También porque antes era cuando a veces tenían visita o cuando a veces tenían llamada”.

Enrique Iglesias, un usuario que encontró la paz en el programa

Enrique Iglesias es un hombre que entró en el programa tras fallecer su esposa a causa de un cáncer después de la pandemia. En 2020, el mismo narra que fue un año sencillo, pero tras la muerte de su ser querido, vio cómo todo se desmoronaba lentamente: “Ya te digo que si no fuera por ellas estaría criando malvas”.

Según ha explicado a SALAMANCA24HORAS: “Estuve en tratamiento psicológico con pastillas durante un año hasta que conocí este programa. A mi me dijeron que me iba a funcionar y una vez que entré aquí, todo el mundo fue genial. Todas las coordinadoras del programa fueron muy simpáticas y ya desde el año pasado no he vuelto a tomar pastillas”.

Antes de apuntarse a este programa del Ayuntamiento de Salamanca, el propio Enrique ha expuesto que “todo era muy diferente, comprando en todo momento comida ya hecha y viniendo únicamente una mujer a limpiar y ya. Ahora mismo todo lo que como hago yo e incluso me apunto a actividades de cocina”. Hasta tal punto ha llegado su afición, que prepara tartas de todo tipo a todas las responsables de Salamanca Acompaña.

A raíz de todo este proceso, el propio Iglesias ha explicado “ya no como nada de grasas. Solamente las como cuando voy a las fiestas del pueblo y ya. Pero ahora todos los análisis que me hago y todo me dan perfectos y no todo el mundo puede decir eso”.

¿Cómo contactar con Salamanca Acompaña?

Así pues, desde el Ayuntamiento de Salamanca se quiere velar por la salud física y mental de los mayores de la capital del Tormes, ofreciendo esta ayuda mientras se esté empadronado en Salamanca y para toda aquella persona que lo necesite mayores de 60 años.

Además esta ayuda se puede solicitar por teléfono al 900 37 40 50, al correo electrónico acompasal@aytosalamanca.es, o de manera presencial en el Centro Municipal Integrado Miguel de Unamuno o en el Centro de Convivencia Victoria Adrados.