El programa de Salamanca que luchará contra el bullying y ciberbullying

La Asociación Salmantina contra el Bullying y CIberbullying y el Ayuntamiento de Salamanca siguen uniéndose para sensibilizar a los más jóvenes en las aulas de la capital del Tormes y aunar fuerzas contra un frente común, el acoso que reciben miles de niños y niñas en España al año.

Myriam Rodriguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha querido destacar la predisposición del colegio donde se ha presentando este programa, bajo el título ‘Abordaje de la violencia entre iguales’, en el San Juan Bosco, donde la presidenta de ASCBYC, Carmen Guillén, y el director del centro, Jesús Calvo, no han duda en apoyar esta iniciativa.

En total, más de 800 alumnos de los diferentes colegios de Salamanca realizarán talleres para comprender la importancia de abordar el bullying y ciberbullying desde la raíz.

Como ha destacado la representante municipal, en estos ‘minicursos’ de formación rápida se identificará cuales son los comportamientos y conductas violentas que puedan constituir acoso, en primer lugar. Después, se verá la forma de poner remedio y abordar los conflictos, todo de "una manera positiva". Asimismo, han destacado la figura de un monitor dinamizador que pondrá sobre la mesa todo tipo de conductas que puedan suponer un problema para los jóvenes.

Jesus Calvo, director de San Juan Bosco; Myriam Rodríguez, concejala de familia e igualdad de oportunidades; y Carmen Guillén, presidenta de ASCBYC

Jesús Calvo, director del centro San Juan Bosco, ha enfatizado en la idea y la importancia de este tipo de iniciativas ya que “mejoran la convivencia escolar. Nosotros planteamos un centro de tolerancia cero y estás actividades están dentro de la convivencia”.

Carmen Guillén, presidente de la Asociación Salmantina Contra el Bullying y el Ciberbullying, ha destacado que quieren escuchar a todos los jóvenes que reciban o hayan recibido bullying: “Cada día aparecen nuevas formas de bullying y hay que atenderlos a todos. Esto no es un protocolo único para todo el mundo, por lo que hay que estudiar cada caso. También hay que saber que el bullying que ocurre fuera de las aulas, tiene su origen en muchas ocasiones en ellas”.

En total, estos nuevos talleres tendrán un total de 836 alumnos de sexto de Educación Primaria hasta cuarto de Educación, divididos en 33 grupos en 12 centros educativos. Por último, la metodología será práctica e interactiva, con dos sesiones por aula.