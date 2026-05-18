El programa 'SALdeCompras' recorre los barrios de Salamanca con una carpa informativa y regalos para los usuarios

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una campaña de proximidad para dar a conocer las novedades de la nueva edición del programa municipal de apoyo al comercio local, denominado SALdeCompras.

Bajo el lema ‘Contigo en cada comercio’, una carpa informativa recorrerá los diferentes barrios de la ciudad a lo largo de esta semana. El objetivo principal de esta iniciativa itinerante es acercar el programa tanto a los comerciantes como a los ciudadanos, facilitando información directa sobre la plataforma e incentivando la participación de todo el tejido vecinal. Como atractivo adicional, todas las personas que se acerquen a este punto informativo y muestren la aplicación móvil activa recibirán una maceta de regalo de forma totalmente gratuita, una promoción que se mantendrá activa hasta el fin de las existencias disponibles.

La ruta de la carpa comienza este lunes, 18 de mayo, con una doble parada que arranca por la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, en el paseo del Rollo, justo al lado del parque Picasso. Ya por la tarde, en horario de 17:00 a 20:00 horas, el punto informativo se trasladará al parque Lunes de Aguas de Tejares. Este martes, 19 de mayo, los técnicos municipales atenderán a los interesados en la avenida Federico Anaya durante la franja matinal, mientras que por la tarde se desplazarán a la avenida de Villamayor, junto al Centro Municipal Integrado Victoria Adrados. El ecuador de la campaña llegará el miércoles, 20 de mayo, con una sesión matutina en la puerta de acceso al Mercado de San Bernardo y una vespertina en la céntrica Puerta de Zamora.

El recorrido continuará el jueves, 21 de mayo, instalándose por la mañana frente al Centro de Salud de Pizarrales y por la tarde en la avenida de París. De cara al fin de semana, el viernes 22 de mayo, la carpa se ubicará en la Gran Vía, junto al Monumento al Empresario, para cerrar la jornada en el paseo de Carmelitas durante la tarde. Finalmente, la campaña informativa se despedirá el sábado, 23 de mayo, con una última jornada que se desarrollará exclusivamente por la mañana en la plaza de la Libertad, permitiendo a los rezagados resolver sus dudas y sumarse a la plataforma.

Esta nueva edición de SALdeCompras introduce mejoras sustanciales respecto a las anteriores con el fin de agilizar los pagos y flexibilizar el sistema. Para los comerciantes, el Consistorio ha simplificado notablemente los trámites administrativos, permitiéndoles validar las compras de los clientes de forma rápida a través de la propia aplicación móvil. Además, se han reducido de manera considerable los plazos de liquidación económica para los establecimientos, inyectando una mayor agilidad y liquidez a los negocios locales participantes.

Por otra parte, se ha atendido una de las grandes reclamaciones del sector empresarial con la eliminación definitiva de las restricciones por tipo de actividad. A partir de ahora, cualquier comercio que cumpla los requisitos de las bases podrá adherirse al programa en total igualdad de condiciones, sin importar su sector. En cuanto a los beneficios para los ciudadanos, la plataforma generará automáticamente un bono de consumo de 10 euros por cada 200 euros de compra acumulados, los cuales se canjearán mediante un código QR. Asimismo, para asegurar un reparto equitativo de los fondos, se ha fijado un límite máximo de gratificación por usuario de 300 euros al año.