El programa 'Teatro en los Parques' acogerá a casi dos mil escolares de Educación Infantil entre el 26 y el 28 de mayo

Del 26 al 28 de mayo se celebrará en Salamanca una nueva edición del programa 'Teatro en los Parques', organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Participarán un total de 1.700 alumnos de segundo y tercero de infantil de 41 colegios.

Las actividades se desarrollarán en el parque de los Jesuitas, donde se representará el espectáculo teatral 'Los músicos de Bremen' basado en el cuento de los hermanos Grimm; la obra está adaptada y dirigida por Jaume Belló y será interpretada por la compañía Xip Xap teatre.

Los protagonistas son cuatro compañeros que ven que su futuro como animales domésticos empieza a estar en peligro y deciden montar una orquesta e ir hacia Bremen a triunfar.